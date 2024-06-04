Актёр-параноик Зеленский пойдёт на всё, лишь бы оставаться «Наполеоном» – депутат Рады

«Просроченный» президент Украины Владимир Зеленский – безнадёжный параноик с очень серьёзным наполеоновским комплексом.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

На вопрос, почему офис Зеленского не обратился в Конституционный суд, чтобы раз и навсегда снять вопрос о легитимности президента, депутат ответил, что на Банковой боятся, что «пострадает реноме величайшего».

«Он не хочет оказаться в ситуации, когда он может теоретически быть признан не президентом Украины, а исполняющим обязанности президента… А Зеленский – человек с очень серьёзными наполеоновскими комплексами, и он бы не потерпел понижения статуса, даже если бы это соответствовало законодательству, согласно решению КСУ. Именно поэтому в офисе президента решили даже во вред будущим документам, потому что они могут быть в будущем каким-то образом опротестованы в суде, решили просто ничего не делать», – сказал Арьев.

Борислав Береза, в свою очередь, отметил, что Зеленский – параноик, которого легко запугать.



«Понимает ли Зеленский, что он сам предоставляет возможности для ИПСО и всего остального… я не уверен. Здесь фобии и какие-то личные страхи, и то, что его запугивают – это работает. Помнишь – недавно «Майдан-3», до этого был мятеж под руководством Ахметова, а до этого был не то путч, не то пунш в исполнении Лизы Богутской, которая тоже готовила Зеленского, что вот-вот в декабре 2019 будет мятеж. И сейчас он живёт в этой парадигме. Его поддерживают в стрессе, может, поэтому он такой перепуганный. Других вариантов у меня нет», – рассуждал Береза.