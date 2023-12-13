Актёр Зеленский провалил роль «молодого Черчилля» и превратился в пародию на Гитлера – Швец

Анатолий Лапин.  
13.12.2023 16:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Скандал, Украина


За два года конфликта президент Украины Владимир Зеленский превратился из желанного гостя на Западе в интригана, который в самое сложное для страны время занимается борьбой с инакомыслием. Это не проходит бесследно и уже имеет свои последствия для Зеленского на Западе.

Об этом в своём видеоблоге заявил предавший Родину бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За два года конфликта президент Украины Владимир Зеленский превратился из желанного гостя на Западе...

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«Начало войны, начало российской агрессии полномасштабной, Зеленский – любимец публики. Европа, Северная Америка, на ура встречается, все аплодируют стоя, овации, человек, как молодой Черчилль, появился в истории. И вот, проходит менее двух лет, и во что это выливается? Коррупция, внутриполитические интриги, дрязги, неприятие политических соперников или тех, кого центральная власть, – имеется в виду ОП Ермака, – инсинуации и попытка уничтожения политических оппонентов, и вообще, тех, которые не нравятся, которые не держат нюх по ветру с ОП Ермака.

Не прошел незамеченным запрет выезда Порошенко за пределы Украины, что вообще кошмар. Вот, во что это вылилось. Еще раз – коррупция, затем какие-то странные авторитарные замашки, наступление на демократию и чуть ли не преследование неугодных. Здесь не прошло без внимания, что в этот сложнейший момент, когда решается вопрос о жизни, судьбе страны – ОП Ермака в это время занимается интригами против генерала Залужного», – заявил Швец.

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