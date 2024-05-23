Актриса: Одна Родина под обстрелами – другая веселится

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Актриса Яна Поплавская, сын которой воюет, считает, что после начала СВО ее Родина поддерживает армию, но существует и «другая Родина».

Об этом она заявила в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А вот другая Родина – в больших городах, где нет прилетов. И слава Богу, с одной стороны. А иногда в отчаянии огромное количество людей, у которых сыновья находятся на СВО, этой войне, которая идет сейчас, говорят: Господи, простите нас… прилетело бы – может быть, эти сытые люди поняли бы, что такое война. Донбасс, Белгород и другие города понимают, что такое война и жертвы. И для них она есть. Для них есть жертвенность, подвиг, трагедия, отчаяние – и есть этот страшный коктейль человеческих эмоций, которые сопровождают жизнь людей», – сказала Поплавская.

Она осудила депутатов и актеров, которые приезжают на фронт «просто зачекиниться только потому, что очень нужна работа». Зато воры в законе, по информации актрисы, за свои деньги экипируют бойцов.