Актриса Роговцева рассказала, как Шендерович рыдает от «Слава Украине!»

11.01.2020, Киев, Игорь Петров

Российский писатель Виктор Шендерович, который вместе с группой «оппозиционеров» участвует в театральных гастролях вместе с украинской актрисой Адой Роговцевой, плачет от радости когда та в конце представления кричит «Слава Украине!».

Об этом в беседе на 5 канале рассказала Ада Роговцева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сама Роговцева, по ее словам, уже не выступает в России.

«У меня с Россией было связано 60 лет, меня все время приглашали, я там работала. Они напали на мою страну, они перешли границу, которую переходить нельзя. Как я могу ехать к людям, которые не уважают мою землю, мой народ, которые считают, что это -придуманная нация, придуманный язык?», – сказала актриса.

При этом она продолжает сотрудничать с «оппозиционными» деятелями российской культуры.

«Позавчера я играла спектакль с Шендеровичем. У нас там такая лондонская группа, там все оппозиционеры. И когда я после представления (оно идет на русском) провозглашаю «Слава Украине!» и зал взрывается таким гулом, то они плачут, мои коллеги, от радости что где-то так происходит, что это – не выдумано, не заплачено, что душа просит это утвердить, утвердить: «Героям – слава!», – сказала Роговцева.