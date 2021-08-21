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21.08.2021 21:39 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Вандализм, Дзен, Молдова, Происшествия
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Акты вандализма в Молдове становятся пугающей традицией


Второй на этой неделе акт вандализма зафиксирован в Молдове.

Неизвестными разрушен памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, первой вышедшей на государственную границу СССР в районе реки Прут в марте 1944 года.

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Об этом сообщает «Комсомольская правда Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вандалы разбили памятную плиту в честь героев-десантников. В 2018-м году памятный знак уже подвергался вандализму. Тогда неизвестные облили памятник краской. Виновные до сих пор не найдены.

Всего пять дней назад хулиганы изломали молодые деревья на Шерпенском плацдарме, где в 1944 году произошло кровопрлитное сражение, длившееся 5 месяцев. Аллею у воинского кладбища мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм» посадили в 2019 году поисковики в целях укрепления осыпающегося берега Днестра.

10 дней назад в Косоуцах осквернили Памятник жертвам Холокоста. В мае был осквернен мемориал Великой Отечественной войны в молдавском городе Вулканешты. В конце апреля неизвестные украли все стенды фотовыставки «Помни меня», посвященной Дню Победы, которые были размещены на ограде центрального парка в Кишиневе.

В марте вандалы распилили на металлолом памятник героям Великой Отечественной войны в молдавском селе Иванча. В феврале был осквернен мемориал в селе Руска Хынчештского района.

В начале ноября 2020 года неизвестные изуродовали памятник советскому полководцу Григорию Котовскому в городе Хынчешты, который до 1990 года носил название Котовск. В июле вандалы разбили облицовочную плитку на воинском захоронении Великой Отечественной войны в селе Гура Быкулуй. В апреле – разрушили мемориальную плиту с именами расстрелянных в годы фашистской оккупации советских граждан на месте в одном из парков Кишинева.

В ноябре 2019 года неизвестные разгромили памятные гранитные плиты на стенах долговременной огневой точки 417 линии Сталина, расположенной на окраине села Кошница Дубоссарского района.

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