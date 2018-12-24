«Аль-Джазира» разжигает в Крыму

25.12.2018, Москва, Александр Ростовцев

Воскресным вечером 23 декабря, в прайм-тайм, катарский телеканал «Аль-Джазира» устроил показ документального фильма «Крым: тёмная тайна России». Режиссёром картины выступил Джейми Доран, бывший продюсер Би-Би-Си, удостоенный двух премий Emmy Award Американской академии телевидения.

Мимо такого события никак не смогли пройти «смотрящие» в Минстеце от самозванного «меджлиса крымско-татарского народа». Приказ «всем смотреть!» отдала Эмине Джапарова, бла-бла-ханум украинского Геббельс-министерства.

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В краткой аннотации к фильму Джапарова указала: «Фильм рассказывает о борьбе крымских татар за свой дом – Крым, что был аннексирован в 1783 году. С той самой даты начинается эпоха уничтожения и репрессий со стороны российских императоров и диктаторов, которая повторилась в 2014 году».

Похоже, в «меджлисе» пришли к выводу: нельзя останавливаться только на событиях мая 1944-го и марта 2014-го – надо расчёсывать дальше, распространяя терпильство и ненависть в глубины веков, как это давно практикуют «свидомые побратимы». И при этом с корнем вырывать грязные и кровавые страницы собственной истории.

Главными героями «расследования» выбраны давно примелькавшиеся физиономии: Джемилев, Чубаров, Чийгоз, меджлисовские «активисты», семьи арестованных «хизбов». Если не считать нескольких комментариев известного российского политолога Сергея Маркова, объясняющего авторам фильма суть событий в Крыму весной 2014 года, «коронными свидетелями» выбраны всевозможные добровольные лишенцы и потерпевшие.

Весь фильм насквозь пронизан манипуляциями и передёргиваниями, не воспринимаемых сегодня никем, кроме наглухо заклёпанных кастрюль:

Янукович – «пророссийский политик». «Евромайдан» – «народная революция». Россия ввела в Крым войска, потому что «об этом десятилетиями мечтал Путин». Крымский мост – «инструмент отторжения Крыма от Украины». Джемилев – «правозащитник и народный лидер». Крымские татары – «столетиями гонимый и угнетаемый Россией народ».

И окончательный вывод: «Россия стремится полностью очистить Крым от мусульманского населения».

Ряд эпизодов фильма противоречит друг другу. Например, парочка меджлисовских «активистов» рассказывают на камеру ужасы приезда «зелёных человечков». Выхватываются нагнанные меджлисовцами рыдающие бабы с воплями «Не надо нас спасать!».

Если кто помнит, организованные рыдания с требованием «Не надо нас спасать!» накануне крымского референдума прокатились по всей Украине. В них участвовали как простые «свидомые», так и «селебритиз», вроде продажных кривляк из «Маски-шоу».

Но уже через минуту камера показывает толпы ликующих крымчан, радующихся приходу России. Впрочем, этот приём был применён умышленно: мол, смотрите, – понаехавшие гяуры радуются оккупации, тогда как для “коренного населения” происходящее – якобы, очередная трагедия.

Урка, вор и вымогатель Джемилев, сидевший в это время в Киеве, выступает «очевидцем» событий, обличает и срывает покровы. Было видно, что злобному карлику до сих пор не даёт покоя то, как Путин назвал его «паразитом».

Одним из главных обвинений, которым швыряется Джемилев, являются «похищенные и убитые ФСБ» крымские татары, а также «пропавшие без вести активисты».

При этом Джемилев никак не объясняет похищение «активистов» среди бела дня у здания крымского Совмина, «рояль в кустах» с видеосъёмкой в момент похищения, а также быстрое обнаружение трупов со следами пыток и насильственной смерти. Это что же, Кровавая Гебня упростила работу по сгущению страстей «крымскому сопротивлению»?

Заметим также, что после запрета «меджлиса» и драпа большинства его членов из Крыма, «похищения и убийства» сторонников Майдана сошли на нет, а все «пропавшие без вести» исчезли в то время, когда в государственной границе Крыма с Украиной ещё не были закрыты все лазейки. Да и к чему похищать меджлисовцев с «хизбами», если уголовная статья за экстремизм у них на лбу нарисована?

Не удержался Джемилев и от прямой лжи, поведав съёмочной группе о «жертвах депортации». Дескать, после переселения в Среднюю Азию, крымские татары потеряли 40% своей численности, «но по данным КГБ в ссылку доехало всего 38% депортированных».

Откуда взяты 40% – давно известно. Эти самодельные данные «меджлиса», якобы полученные «в результате опроса людей в 1960-е, чтобы составить картину убыли населения в первые два года ссылки». Понятное дело, что доверять этому самопальному показателю нельзя. В самом «меджлисе» наверняка не расскажут, сколько людей было опрошено, и по какой методике вёлся подсчёт, да и сам факт опроса вызывает большие сомнения. Обычная манипуляция на лоха.

А вот «данные КГБ» – это что-то новенькое. В каком архиве их выкопал циничный деляга, неизвестно, но для чего он это упомянул, – совершенно ясно.

Потери 40-60% населения в результате действий властей дают полное основание поднимать вопрос о геноциде. Понятное дело, что за свой базар урка Джемилев ответить не сможет, поскольку документы дают показатель потерь крымских татар по приезду в Среднюю Азию на уровне естественной убыли населения. Но ему-то как раз исторические экскурсы ни к чему, чтобы не выглядеть в чужих глазах патологическим лжецом. Главное – хайпануть, а далее пусть носятся с дохлой кошкой те, в чей двор она подброшена.

В фильме также давала показания супружница Джемилева, оставленная бабаем в Крыму для хозяйского присмотра за «всем, что нажито непосильным трудом». Джемилиха по-фарисейски разглагольствовала, в каких ужасных условиях жили возвращавшиеся в Крым из Средней Азии крымские татары, и при этом старательно обходила стороной острые углы, вроде распила её вороватым муженьком финансовой помощи, выделяемой крымским татарам Украиной и иностранными государствами.

Кто сказал «банк «Имдат»? Вот именно, никто!

По традиции всех национал-демагогов, Джемилева вещала от имени всего народа, называя себя солью и совестью этой земли. С вменяемыми крымскими татарами, коих подавляющее большинство, киношники не сочли нужным пообщаться – сие не входило в редакционное задание.

По ходу балагана к рассказам о страданиях был подключён помилованный и уехавший в Киев по обмену меджлисовский упырь Чийгоз. Вместо того, чтобы самокритично поведать импортным киношникам о многолетних поборах с незаконных шалманов на плато Ай-Петри, шедших ему прямиком в карман, а также загаженном «национальным бизнесом» под его чутким руководством кладбище крымских ханов под скалой Чуфут-кале, Чийгоз тупо перепел обвинительную чушь вслед за Джемилевым.

Впрочем, все эти официальные стенания «народных лидеров» были ожидаемы и тоскливы. Куда интереснее вели себя представители «крымско-татарского сопротивления» из числа «активистов гражданской блокады Крыма».

Рассказывая на камеру «почему мы боремся», «активисты» тупо сублимировали, приписав пришедшей в Крым российской власти собственные бесчинства. Как то: разрывание документов, незаконные обыски, изъятия вещей, избиения и задержания людей. «Они первые начали!».

Полагаю, этого вполне достаточно, чтобы понять, что за «шедевр» снял британский кинодокументалист по заказу телеканала «Аль-Джазира».

Что поделать, телеканал с самого начала создан по инициативе шейха Катара в качестве информационного рассадника исламизма в регионе.

После тенденциозного освещения «Арабской весны» в Египте и войны в Сирии, из «Аль-Джазиры» уволилось множество журналистов, а охват аудитории сократился с 43 до 6 млн зрителей. Рейтинги говорят, что в арабском мире «Аль-Джазире» перестали доверять и смотреть свыше 86% зрителей.

По словам автора нью-йоркской «Daily News», «Аль-Джазира» превратилась в «арабскую пропагандистскую организацию, которая контролируется средневековым катарским режимом и маскируется под медийную компанию».

Так что зря Джапарова и Минстець надеются: у заказной исламистской фальшивки от «Аль-Джазиры» нет шансов на то, чтобы вызвать широкий общественный резонанс. Методичка, по которой писался сценарий, давно устарела, а сама тема выдохлась и будоражит воображение меджлисовских экстремистов и союзных им бандеровцев. Фильм на 100% состоит из пропагандистских штампов образца 2014 года и является образчиком унылого пропагандонства для кучки убитых кастрюль.

Занятно, что режиссёр Джейми Доран, снявший заказной кинопасквиль, называет себя русофилом и даже признаётся в любви к Москве и многим аспектам русской культуры. Спасибо на добром слове, дорогой работник дуроскопа, но, как говорили издавна наши предки, «избави меня Боже от таких друзей, а от врагов своих я сам как-нибудь избавлюсь».