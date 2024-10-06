Алаудинов: Я больше христианин, чем многие люди с крестом на шее

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Мусульмане и христиане России объединились сегодня в борбе против Антихриста или Даджаля, что одно и то же.

Об этом в интервью «Другое ТВ» заявил командир спецназа «Ахмат» генерал Апти Алаудинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что интересно, он говорил, что появится предводитель мусульман, который сразится со своим войском против войска Даджаля (Антихриста) и не сможет его победить. Он проиграет в этой битве, но будет готовиться к следующей битве, когда придет Мессия, Иисус. И вот когда он придет, этот день ознаменует объединение войска мусульман и христиан в битве против войска Антихриста – Даджаля. Только мессия Иисус может победить самого Антихриста. А воевать мы будем все вместе, по одним флагом. И впереди нас будет Иисус», – сказал Алаудинов.

Он отметил, что в войске Даджаля-Антихриста будут находиться люди, которые будут уверять, что они христиане и мусульмане, но «никогда не проиграет войско, полностью полагающееся на Творца».

«Я больше христианин, чем большая часть тех людей, которые на шее носят кресты, но абсолютно не идут к Богу», – сказал Алаудинов.