Алаудинов: «Я говорил, что СВО закончится осенью 2024. От слов не отказываюсь»

Если новый президент США Дональд Трамп прекратит накачку Киева оружием, то Украины хватит максимум на месяц. Об этом на канале газеты «Союзное вече» заявил командир спецназа «Ахмат» генерал Апти Алаудинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Америка – наш геополитический враг, который изначально пытался поломать Россию через прокси-войну на Украине, с Украиной, и сегодня пришёл новый президент, который говорит, что остановит войну за сутки. Понятно, что это для нас важно, хотя мы должны чётко отдавать отчёт, что ни в коей мере Трамп не хочет это делать из-за того, что любит Россию. Трамп любит Америку и пытается её сделать, как он говорит, опять великой. Для этого он должен прекратить бесполезные траты, и естественно он сейчас делает на это акцент, на то, что эта война была развёрнута демократами, и он изначально говорил, что эта война была большой глупостью. Посмотрим, к чему придёт сейчас и Трамп, и Украина. Надо понимать, что если Трамп целиком повернётся спиной к Украине, вряд ли европейские государства будут продолжать поддерживать Америку (видимо, Украину – ред.), и это, естественно, приведёт к тому, что она сломится, её не хватит больше, чем на месяц», – сказал Алаудиннов.

«Я говорил с февраля 2022 года, что осенью 2024 года СВО завершится. И как раз я приводил в качестве одной из составляющих для этого – это выборы в Америке. Как мы видим, выиграл Трамп, он говорит, что в течение суток войну прекратит. Ну и, естественно, туда же стекаются ещё много разных других факторов – экономическая составляющая, политическая, геополитическая. Я думаю, что они сошлись все в кучу, чтобы СВО была завершена», – уверен генерал.