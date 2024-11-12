Алаудинов: «Я говорил, что СВО закончится осенью 2024. От слов не отказываюсь»

Максим Столяров.  
12.11.2024 08:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 509
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Если новый президент США Дональд Трамп прекратит накачку Киева оружием, то Украины хватит максимум на месяц. Об этом на канале газеты «Союзное вече» заявил командир спецназа «Ахмат» генерал Апти Алаудинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если новый президент США Дональд Трамп прекратит накачку Киева оружием, то Украины хватит максимум...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Америка – наш геополитический враг, который изначально пытался поломать Россию через прокси-войну на Украине, с Украиной, и сегодня пришёл новый президент, который говорит, что остановит войну за сутки. Понятно, что это для нас важно, хотя мы должны чётко отдавать отчёт, что ни в коей мере Трамп не хочет это делать из-за того, что любит Россию. Трамп любит Америку и пытается её сделать, как он говорит, опять великой. Для этого он должен прекратить бесполезные траты, и естественно он сейчас делает на это акцент, на то, что эта война была развёрнута демократами, и он изначально говорил, что эта война была большой глупостью.

Посмотрим, к чему придёт сейчас и Трамп, и Украина. Надо понимать, что если Трамп целиком повернётся спиной к Украине, вряд ли европейские государства будут продолжать поддерживать Америку (видимо, Украину – ред.), и это, естественно, приведёт к тому, что она сломится, её не хватит больше, чем на месяц», – сказал Алаудиннов.

«Я говорил с февраля 2022 года, что осенью 2024 года СВО завершится. И как раз я приводил в качестве одной из составляющих для этого – это выборы в Америке. Как мы видим, выиграл Трамп, он говорит, что в течение суток войну прекратит. Ну и, естественно, туда же стекаются ещё много разных других факторов – экономическая составляющая, политическая, геополитическая. Я думаю, что они сошлись все в кучу, чтобы СВО была завершена», – уверен генерал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть