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03.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, беспредел, Дзен, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Судебный произвол
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Албанцам можно. Гаага отпустила домой известного головореза «Армии освобождения Косово»

Обвиняемого в военных преступлениях Специальным судом по Косово Кадри Весели отпустили из Гааги к...

Обвиняемого в военных преступлениях Специальным судом по Косово Кадри Весели отпустили из Гааги к больному отцу.

Об этом сообщает GazetaExpress, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В письменном ответе изданию пресс-секретарь Специального суда Анджела Грип заявила, что она не может предоставить дополнительную информацию о продолжительности пребывания одного из полевых командиров «Армии освобождения Косово» (UCK), обвиняемого в массовых преступлениях над гражданским населением, в отторгнутом от Сербии крае.

«По оперативным причинам и из уважения конфиденциальности господина Весели мы не можем предоставить дополнительную информацию о времени его возвращения в место содержания под стражей», – сказала Грип.

Весели прибыл в Косово из Гааги накануне, где он находился в заключении как один из основных подозреваемых в военных преступлениях, чтобы навестить больного отца. Сообщается, что состояние здоровья Весели-старшего тяжелое,  он проходит лечение в неврологическом отделении больницы «Доктор Сами Хаксибекири» в Южной Митровице.

Напомним, что в начале ноября прошлого года четыре бывших политических и военных лидера UCK были арестованы и отправлены в Гаагу: «президент» Хашим Тачи, бывшие спикеры «парламента» Кадри Весели и Якуп Красничи, а также бывший министр Реджеп Селими.

Отметим, что действующий в той же Гааге Международный трибунал по бывшей Югославии совсем иначе относился к сербам, которых годами держали в заключении не предъявляя обвинений, как Воислава Шешеля, не отпускали на лечение даже при тяжелом состоянии здоровья, как Слободана Милошевича и Ратко Младича, многие сербские заключенные либо скончались, либо «покончили с собой» в камерах, находящихся под круглосуточном наблюдением.


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