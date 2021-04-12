Албанцы бесчинствуют в сербских анклавах Косово

12.04.2021, Белград, Алексей Топоров

В минувшую субботу трое неустановленных албанцев из южной албанской части Косовской Митровицы перешли на сербскую северную часть города и избили бутылками двух сидевших возле кофе молодых сербов.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, когда мы сидели перед кафе «Сопрано», к нам подошли двое неизвестных и ударили нас бутылками по голове, – рассказал журналистам один из пострадавших Радомир Симович. – Вероятно, это были албанцы, потому что они выкрикивали ругательства на своем языке, пока били нас».

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Другой молодой человек – Милош Рошич, получил травмы в области лица, но после оказания медицинской помощи его отпустили для лечения в домашних условиях.

«Я рассматриваю это как нападение на мою семью, а не на меня лично. Все знают, что происходило тут в последние годы. Это гонения, нам буквально уже некуда сесть для того, чтобы попить кофе», – отметил пострадавший.

Хирург Клинического центра Косовской Митровиы Марко Николич отметил, что молодые люди находятся в стабильном состоянии и что они были отпущены для лечения в домашних условиях.

«Примерно в 11:30 утра в больницу на гражданском автомобиле привезли двух парней. У одного из них была рана в области над правым веком. Порез был нанесен, вероятно, стеклянным предметом. Мы зашили эту рану в больнице. У другого парня была легкая гематома в лобной области головы. Его вылечили и отправили на лечение домой. Оба парня находятся в стабильном состоянии. Травмы, вероятно, были нанесены тупым предметом», – отметил врач.

Как подтвердил порталу представитель полиции Косово в Северной Митровице лейтенант Бранислав Радович, нападение произошло возле кафе «Сопрано», которое расположено на главном городском променаде. Он добавил, что нападавшие убежали по мосту в южную – албанскую, часть города. Надо отметить, что северная – сербская, часть города Косовская Митровица является самым крупным сербским анклавом в Косово.