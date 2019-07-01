Албанцы из Косово устроили дикую выходку на переговорах
Совещание CEFTA (Центрально-европейской ассоциации свободной торговли) обернулось скандалом – члены делегации из самопровозглашенного Косово бросили бутылку в главу сербской делегации Ивана Марковича.
Это произошло в ответ на требование Марковича прекратить экономическую блокаду сербских анклавов Косово. Несколько месяцев назад Приштина обложила 100% пошлинами все товары, ввозимые с территории Сербии, а также Боснии и Герцеговины.
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Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что выходка приштинской делегации – свидетельство того, что представители албанского сепаратистского режима не должны допускаться на международные площадки.
«Я горжусь тем, что нам удалось предотвратить членство в Косово в девяти международных организациях», – сказал Джурич.
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