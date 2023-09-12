Албанцы избили косовского серба из-за номера автомобиля

Алексей Топоров.  
12.09.2023 09:39
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Криминал


На двадцатилетнего жителя сербского анклава Грачаница в центре Косово, который ехал на автомобиле вместе со своей девушкой, напали трое албанцев.

Мотивом нападения вероятнее всего стали сербские номера на  авто пострадавшего.

На двадцатилетнего жителя сербского анклава Грачаница в центре Косово, который ехал на автомобиле вместе...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», двадцатилетний житель сербского анклава Грачаница был избит на дороге между Добротином и Доньей Гуштерицей. На парня напали трое албанцев, которые ехали на черном BMW вместе с женщинами.

«Они обогнали меня и резко затормозили передо мной. Я подумал, что им нужна помощь или нужно показать дорогу, открыл окно, и когда этот албанец подошел ко мне, его трясло. Я спросил его: «Что случилось, земляк, какие проблемы?»,  после чего он со всей силы ударил меня по голове, и я потерял сознание», – рассказал потерпевший.

Придя в себя, он увидел, что у его окна стояли еще двое мужчин и пытались его ударить.  Однако  две девушки, которые были с ними, затащили нападавших обратно в машину, чтобы продолжить путь. Молодой серб отметил, что у машины, на которой ехали нападавшие, были приштинские номера. По его оценке, водителю автомобиля было около 40 лет, а двум другим мужчинам – около 25.

«Я пошел в полицию давать показания, меня допрашивали около двух часов. После этого я пошел в Центр здоровья на обследование, и меня направили в хирургию. Там у меня нашли травмы в области головы, одна кость сзади была сломана», – поведал молодой серб.

При этом он предполагает, что албанцы отреагировали на сербские номерные знаки его авто, что и стало причиной нападения.

«Это еще одно свидетельство того, что антисербская риторика из Приштины приводит к частым нападениям на сербский народ в Косово и разжигает межнациональную ненависть и нетерпимость, в отличие от усилий Белграда по построению мирного сосуществования на этих территориях», – прокомментировали ситуацию в Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии.

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