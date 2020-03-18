Албанцы хотят захватить сербские анклавы Косово под предлогом борьбы с эпидемией
«Президент» Косово Хашим Тачи подписал указ о введении чрезвычайного положения, подразумевающего захват боевиками Сил безопасности Косово всех территорий отторгнутой албанскими сепаратистами сербской провинции.
Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я предложу Ассамблее Косово рассмотреть указ о чрезвычайном положении в Косово, – написал Хашим Тачи в своем twitter. – Чрезвычайное положение включает полную и максимальную мобилизацию Сил безопасности Косово».
Поддержка «парламента» необходима «президенту» Косово хотя бы потому, что ранее эту инициативу отклонил его постоянный оппонент, добивающийся отстранения Тачи от должности, «премьер-министр» Альбин Курти.
боевики Сил безопасности Косово
Последний назвал предложение о вводе чрезвычайного положения «чрезмерным и ненужным». Причем, скорее всего, он сделал это только из желания принизить роль Хашима Тапчи. Теперь парламентариям в течение сорока восьми часов нужно либо поддержать, либо отвергнуть инициативу «президента».
«Несмотря на понимание ситуации, связанной с вирусной пандемией, мы самым решительным образом отвергаем скрытое намерение Приштины развернуть так называемые Силы безопасности в северной части Косово и Метохии, – отреагировала на инициативу Тачи представляющая интересы сербской общины в Ассамблее Косово партия «Сербский список». – Как законные и полномочные представители сербского народа, мы призываем командование KFOR (международного оккупационного контингента в Косово – ред.) срочно предотвратить и публично отвергнуть возможность развертывания приштинских военных формирований в северной части Косово и Метохии и выполнить соглашение, гарантирующее, что эти формирования не могут быть развернуты в четырех северных (населенных преимущественно сербами – ред.) муниципалитетах».
предвыборный баннер “Сербского Списка” на улицах Косовской Митровицы – негласной столицы северных сербских анкалавов Косово
По словам сербских политиков Косово, их соплеменники воспринимают предложение Хашима Тачи, как «откровенно враждебное».
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