Албанцы хотят захватить сербские анклавы Косово под предлогом борьбы с эпидемией

18.03.2020, Белград, Алексей Топоров

«Президент» Косово Хашим Тачи подписал указ о введении чрезвычайного положения, подразумевающего захват боевиками Сил безопасности Косово всех территорий отторгнутой албанскими сепаратистами сербской провинции.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предложу Ассамблее Косово рассмотреть указ о чрезвычайном положении в Косово, – написал Хашим Тачи в своем twitter. – Чрезвычайное положение включает полную и максимальную мобилизацию Сил безопасности Косово».

Поддержка «парламента» необходима «президенту» Косово хотя бы потому, что ранее эту инициативу отклонил его постоянный оппонент, добивающийся отстранения Тачи от должности, «премьер-министр» Альбин Курти.

боевики Сил безопасности Косово

Последний назвал предложение о вводе чрезвычайного положения «чрезмерным и ненужным». Причем, скорее всего, он сделал это только из желания принизить роль Хашима Тапчи. Теперь парламентариям в течение сорока восьми часов нужно либо поддержать, либо отвергнуть инициативу «президента».

«Несмотря на понимание ситуации, связанной с вирусной пандемией, мы самым решительным образом отвергаем скрытое намерение Приштины развернуть так называемые Силы безопасности в северной части Косово и Метохии, – отреагировала на инициативу Тачи представляющая интересы сербской общины в Ассамблее Косово партия «Сербский список». – Как законные и полномочные представители сербского народа, мы призываем командование KFOR (международного оккупационного контингента в Косово – ред.) срочно предотвратить и публично отвергнуть возможность развертывания приштинских военных формирований в северной части Косово и Метохии и выполнить соглашение, гарантирующее, что эти формирования не могут быть развернуты в четырех северных (населенных преимущественно сербами – ред.) муниципалитетах».

предвыборный баннер “Сербского Списка” на улицах Косовской Митровицы – негласной столицы северных сербских анкалавов Косово

По словам сербских политиков Косово, их соплеменники воспринимают предложение Хашима Тачи, как «откровенно враждебное».