Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Организация косовских албанцев Содружество «Джаковица 88 -89» подала заявления на возбуждение 80 уголовных дел за «военные преступление» против сербских беженцев из Джаковицы и Ораховаца.

Об этом сообщают «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам председателя Содружества «Джаковица 88 -89 Шкендии Ходы (дает интервью на заглавном фото), речь идет об «убийствах, пытках и материальном ущербе, причиненном во время войны». Ранее по заявлениям этой организации возбудили порядка 3 500 уголовных дел против сербских беженцев из Джаковицы и Ораховаца.

«Для нас в этом нет ничего нового, – заявил председатель общины сербов Джаковицы Миленко Йованович. – Потому что албанцы из Джаковицы всегда размещают какие-то сообщения о «военных преступлениях» накануне памятных дат или объявления о том, что мы приедем и посетим наши кладбища».

Цель этих обвинений, по мнению Йовановича, заключается в том, чтобы еще больше запугать сербских репатриантов, дабы те отказались от посещения кладбищ, потеряли интерес к возвращению своего имущества и, прежде всего, перестали думать о возвращении в свои города.

«Албанцы хотят предупредить любую возможностиьтого, что часть репатриантов пошла по пути Драгицы Гашич , которая первой вернулась в Джаковицу. Она вместе с тремя монахинями из монастыря Успения Пресвятой Богородицы являются единственными сербскими женщинами в городе, где когда-то жили 8 тысяч 500 сербов», – отметил председатель общины сербов Джаковицы.