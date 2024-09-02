Албанцы на развалинах римской крепости в Косово устроили анти-христианский шабаш

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В ходе фестиваля Ulpiana Fest, проходящем на развалинах древнеримского города Ульпиана, расположенного в 12 километрах от столицы «Республики Косово» – Приштины, его организаторы публично сожгли три креста.

Этот инцидент вызвал резкое негодование у местной Рашко-Призренской Сербской Православной церкви, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своём обращении Рашко-Призренская епархия отметила, что сожжение крестов напоминает нам о страшных временах языческих гонений на христиан, а также о систематическом разрушении сербских православных святынь в Косово и Метохии в наши дни.

«Этот бесчестный и беспрецедентный поступок представляет собой глубокое оскорбление всех христиан, и особенно нашего народа в преимущественно сербском муниципалитете Грачаница, где расположен этот археологический объект. Во время натиска вандализма косовских албанских экстремистов были разрушены и сожжены десятки церквей, были сожжены и снесены кресты и на многих христианских кладбищах. Сожжение крестов в непосредственной близости от монастыря Грачаница представляет собой оскорбление христианской веры и прямую угрозу», – говорится в обращении.

Что характерно, история Ульпианы связана с именами христианских мучеников Флора и Лавры, а также православного ромейского (византийского) императора Юстиниана, собирателя имперских земель, который перестроил город, дав ему имя Юстиниана Секунда.

«Учитывая, что Косово имеет потенциал для культурного туризма, мы хотели это показать… Это представление, где у нас эти три креста, не против христиан, это просто сценический эффект. Крест на самом деле символизировал начало мира. На самом деле, это не имеет ничего общего с политикой или национализмом, мы ничего не имеем против кого-либо», – попыталась оправдаться в эфире «Радио КиМ» директор Ulpiana Fest Илинда Джемольяль.

В свою очередь в Рашко-Призренской епархии отметили, что «в преимущественно мусульманском районе Косово и Метохии это публичное осквернение самого священного христианского символа во имя извращенного искусства лишь показывает крайнюю безответственность тех, кто организовал это мероприятие, и ставит под сомнение их способность позаботиться о древнем христианском наследии».