Албанцы ошарашены масштабом антиевропейских протестов в Черногории

04.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Массовые протестные литии в Черногории организуют те, кто не хотят евроинтеграции Черногории и хороших взаимоотношений с США.

Об этом заявил прессе мэр населенного преимущественно албанцами пригорода черногорской столицы Подгорицы – Тузи и лидер партии «Албанская Альтернатива» Ник Джельошай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События, касающиеся реакции ряда депутатов на принятие закона (О свободе вероисповедания – ред.) и организации протестных акций, это попытка возвратить Черногорию в состояние до 2006 года (до отделения от Сербии – ред.), – заявил албанский политик. – Это и повторение 1997 года (когда состоялись выборы президента Черногории, на которых сторонника единства Югославии Момира Булатовича победил прозападный сепаратист Мило Джуканович. – ред.), когда у нас наблюдалось противостояние проевропейских и антиевропейских сил».

По словам Джельошая, двадцать три года спустя «в защиту антиевропейской политики на протесты собираются практически те же люди, что и в 1997 году». И цель этих «злономеренных людей» состоит в том, чтобы остановить Черногорию на пути интеграции в ЕС и установление дружественных взаимоотношений с «самым важным партнером – США».

Также мэр Тузи попытался успокоить чад Сербской православной церкви довольно сомнительным тезисом о том, что «национальные меньшинства будут гарантией, что государство Черногория, созданное всеми его гражданами … сохранит приобретенную межэтническую и межрелигиозную гармонию».

«Меньшинства будут первыми, кто станет защищать все святыни: церкви, монастыри, мечети, и не будут поддерживать их изъятие у какой либо общины, – сказал Ник Джельошай. – Меньшинства никогда бы не поддержали закон, пропагандирующий конфискацию религиозного имущества. Меньшинства никогда не поддержат правительство, которое будет угрожать религиозной свободе любой религии в Черногории».

При этом, по мнению главы «Албанской Альтернативы», принятый черногорским режимом антицерковный закон только закрепляет ответственность государства за религиозные объекты и культурные ценности.

«Де-факто ни один религиозный объект не является собственностью религиозной организации, это собственность граждан и верующих, которые строили их на свои пожертвования или как налогоплательщики. В конце концов вся государственная собственность Черногории – это собственность граждан Черногории, а не правительства и муниципалитета», – добавил политик.

Тузи. 2016 год. Митинг местных албанцев, которые под флагами Албании и США требуют широкой автономии.