07.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Косово, Политические репрессии, Права человека, Россия, Сербия
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Албанцы осуществляют геноцид в отношении сербов Косово, заявили в Госдуме

Геноцид сербского населения происходит в северных районах Косово. Об этом на своем youtube-канале заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

«Два месяца назад я в рамках Русской гуманитарной миссии был на севере Косово в Метохии, против которой недавно выступил албанский спецназ. Мы видели, как там осуществляется геноцид. Блокируются на границе поставки лекарств, медикаментов, самого элементарного продовольствия. Вводится стопроцентный налог с тем, чтобы воспрепятствовать провозу. Мы посетили больницы и несколько аптек, где полки были пустые — лекарств не было», – сказал Дорохин.

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По его словам, депутаты Госдумы РФ намерены обратиться к Парламентской ассамблее Совета Европы с требованием остановить геноцид сербского населения.

«Мы будем всячески препятствовать попыткам нарушить резолюцию 1244, которая признает исключительный контроль Белграда над краем Косово и конституционное право Сербии  осуществлять  там свои полномочия», – сказал Дорохин.

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