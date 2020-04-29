Албанцы показывают себя хозяевами Косово: Снова подожжен сербский дом

29.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Сегодня (28 апреля) в первой половине дня был подожжен принадлежащий сербу дом в селе с преимущественно албанским населением Черница в окрестностях Гнилане.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поджог был обнаружен в 10:00, прибывшим на место пожарным удалось вовремя погасить возгорание, благодаря чему дом, принадлежащий местному сербскому жителю Светозару Цветоквичу, пострадал лишь частично.

«Владелец подожжённого дома живет в Ягодине (Сербия) вместе с женой, местные жители потрясены и взволнованы случившимся, – прокомментировал инцидент шеф местного бюро Канцелярии по делам Косово и Метохии (Сербия) Зоран Стойкович. – Черница – этнически смешанная деревня, в которой проживает около 2 тысяч албанцев и порядка 70 сербов. После разрушения 18 февраля дома Йовицы Мнковича, теперь сгорел еще один сербский дом. В деревне это событие вызвало чувство неуверенности и страха перед будущим. Власти должны найти преступников и привлечь их к ответственности, в противном случае экстремисты воспримут их бездействие, как стимул для того, чтобы жечь и уничтожать имущество сербов».

Дочь хозяина дома – Милева Живкович, проживающая в соседнем сербском анклаве Партеш, сейчас находится в режиме изоляции в Ягодине и пока не сообщила родителям о случившемся, из-за их преклонного возраста и болезней.

«Изоляция истекает 1 мая, после чего я увижу своих родителей, это и больно, и страшно, у нас никогда не было проблем с албанскими соседями. А сейчас дом разбит, вещи частично поломаны, частично разграблены, – прокомментировала случившееся женщина. – И преступники не найдены. Албанцы были заинтересованы купить наш семейный дом, но он не продается».

Французский правозащитник и основатель организации «Солидарность с Косово» Арно Гуйон на своей странице в фейсбук высказал обеспокоенность по поводу растущего числа нападений и насилия в отношения сербских репатриантов.

Арно Гуйон.

«За последние пять дней произошло несколько грабежей и поджогов домов в деревнях Новаке, Бабин мост, Черница и Црколез. Я знаю многих жителей этих деревень лично, и я в ужасе от насилия, которое постоянно происходит над ними, – написал Гуйон. – Сегодня жители косово-метохийских анклавов подвергаются двойной опасности – со стороны коронавируса и со стороны экстремистов. Поэтому мы говорим им, что думаем о них и поможем им, насколько это возможно в ближайшем будущем».