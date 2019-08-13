Албанцы превращаются в головную боль Европы

13.08.2019, Белград , Ксения Голуб-Секулович

Албания возглавила список европейских стран по количеству выданных Интерполом международных ордеров на арест – 116 граждан этой страны обвиняются в совершении различных преступлений, сообщил местный телеканал Top Channel.

Следует уточнить, что указанные лица были объявлены в розыск не только на основании данных местных правоохранителей, но и в связи с выдвинутыми обвинениями в других странах.

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Однако куда большие проблемы для Европы представляет опекаемый США албанский сепаратистский режим в Косово. По данным Metro News, в отчетах американцев фигурирует боевой отряд «Катиба» террористической организации ИГИЛ, сформированный из числа косоваров. Он действовал в северо-западной сирийской провинции Идлиб, сообщила приштинская газета «Экспресс».

МВД Великобритании утверждает, что число албанцев, незаконно въезжающих в страну с паспортами других стран, удвоилось за последнее время..

The Telegraph рассказывает, что в Facebook открыто функционировала страница «Албанцы в Лондоне», оказывающая услуги по ввозу нелегальных иммигрантов. Ее автором назывался Фари Леши, ранее осужденный за ограбление банка. Сообщество предлагало услуги по организации переправке албанцев через ирландскую границу (услуга оценивалась в 1500 фунтов на человека), предупреждения о рейдах против нелегалов и т.п.

По данным Британского национального агентства по борьбе с преступностью, албанские преступные группировки доминируют на рынке кокаина в Великобритании. «Албанские преступные группировки представляют значительную угрозу. Лондон является их основным центром, но они действуют по всей Великобритании», – сказал представитель агентства.

Интересно, что вторую строчку европейского антирейтинга Интерпола также занимает балканское государство – это Босния и Герцеговина. Там в международный розыск объявлено 99 граждан. Наблюдатели связывают такие высокие показатели с наличием в стране большого числа исламистских экстремистов в некоторых районах.

Далее следует Болгария с 50-ю, Румыния с 48-ю и Франция с 28-ю ее гражданами.