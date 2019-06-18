18.06.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Балканы, ЕС, Косово
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Албанцы провоцируют, чтобы добиться капитуляции Сербии в Косово

Албанские сепаратисты намеренно обостряют ситуацию вокруг Косово, рассчитывая при поддержке Запада добиться капитуляции Сербии и признания независимости незаконно отторгнутого края.

Об этом сегодня пишет российская «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможностей и далее замораживать косовский вопрос у главы Сербии остается все меньше. В первую очередь из-за раскачивания ситуации косовскими «властями», которые регулярно устраивают провокации по всем фронтам. Среди них – обвинение Сербии в геноциде албанского населения края во время косовской войны 1998–1999 годов (слушания по этому делу были инициированы в Конгрессе США), организация операции приштинского спецназа ROSU на севере Косово якобы по борьбе с криминалитетом (в ходе ее был избит и задержан работавший в Миссии ООН в Косово российский дипломат), объявление сербских политиков персонами нон-грата в крае и др.», – напоминает автор материала.

Издание считает реальным компромиссный сценарий, предложенный сербским президентом Александром Вучичем – обмен территориями с Косово.

«Стремление сербского лидера сохранить для страны хотя бы часть территории края в обмен на населенный албанцами южносербский район – Прешевскую долину, безусловно, заслуживает внимания. Тем более реальность такова, что шансов вернуть территорию края под суверенитет Сербии почти нет. Об этом говорил и сам Вучич: «Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии», – пишет «Независимая газета».

Однако, подчеркивает автор, «предлагаемая Евросоюзом альтернатива заключается в полном отказе от Косово» – ранее Ангела Меркель выступила против плана Вучича по размену территориями, ссылаясь на опасность создания прецедента очередного пересмотра границ в Европе.

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