Албанцы пытались украсть археологические реликвии на раскопках кельи святого Петра Коришского в Косово

08.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Четверо косовских албанцев были пойманы на грабеже археологических реликвий на раскопках скита святого Петра Коришского возле Призрена.

Об этом написал на своей странице в фейсбук игумен монастыря Високи Дечани Савва Янич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«4 февраля 2021 года четыре косовских албанца были обнаружены при грабеже археологических раскопок в скиту Святого Петра Коришского близ Призрена, – написал на своей странице Янич. – Объекты Сербской православной церкви в Косово и Метохии нуждаются в СРОЧНОЙ защите!».

Игумен монастыря Високи Дечани добавил, что церковные здания в этом районе в течение многих лет не подвергались вандализму и кражам, хотя обитель Святого Петра и раньше была целью воров. В этом крупнейшем средневековом скиту, несмотря на то, что он неоднократно осквернялся албанцами, до сих пор можно увидеть средневековые фрески.

По данным Канцелярии по Косово и Метохии, начиная с 1999 года было уничтожено, повреждено и осквернено около 150 церквей и монастырей и других сакральных объектов, из которых 61 имеют статус памятников культуры, 18 из них имеют особое значение для государства Сербии.

По приблизительным данным уничтожено и украдено более 10 тысяч икон, произведений церковного искусства и предметов богослужебной утвари, многие из которых перекочевали на нелегальные рынки антиквариата.