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Ведущая албанская партия Северной Македонии Демократический союз за интеграцию (DUI) заключила коалиционное соглашение с Демократической партией албанцев (DPA), Народным движением и Демократической европейской партией (DEP).

Все эти албанские партии идут на парламентские и президентские выборы 24 апреля и 8 мая единым «Европейским фронтом».

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», соглашение между албанскими партиями DUI, DPA, DEP и Народным движением сформировало проправительственную албанскую политическую коалицию под названием «Европейский фронт». Оно было заключено между лидерами этих политических сил Али Ахмети, Мендухом Тачи, Скендером Реджепи и Арианитом Ходжой. Что характерно, в своей деятельности «европейцы» фактически игнорируют этническое славянское большинство страны – македонцев.

«Я нисколько не сомневаюсь в большой победе, которую албанцы из Македонии ещё никогда не одерживали, это будет самая большая победа в истории независимости этой страны. Этот вопрос ведется уже более двух лет, он был задуман с величайшим спокойствием, с величайшим осознанием, и настал последний момент, чтобы собраться в единый фронт. Он будет непобедимым, а не временным, до реализации наших целей, до членства в ЕС», – заявил, выступая на мероприятии, Ахмети.

В свою очередь Мендух Тачи заявил, что основа идее фронта сформулирована в формуле «За ЕС, против России!».

«Мне жаль, что [албанская] оппозиция рассматривает эту кампанию как соревнование между нами и ими, а не по главному принципу, как мы это видим, за ЕС и против России. Не только социологические опросы, но и маленькие дети знают, что они проиграют эти выборы только из-за DUI. Российское влияние широко распространено в странах региона, поэтому мы с 30 кандидатами предотвратим российское влияние в нашей стране», – сказал политик.

По данным переписи 2021 года, албанцы составляют 24,3% населения Северной Македонии, но благодаря поддержке Запада становятся все более весомым фактором в жизни этого государства. Сейчас премьер-министром Северной Македонии является албанец Талат Джафери, но, как заявил Ахмети, цель общины провести на этих выборах и президента- албанца.