Албанцы с ножами и бутылками напали на сербских крестьян в Косово

28.09.2021 12:38 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Пятнадцать сербов из северных муниципалитетов Косово подверглись нападению группы албанской молодежи в албанской южной части Косовской Митровицы.

Сербские крестьяне отправились на албанскую территорию, чтобы зарегистрировать свои домовладения в Агентстве сельского хозяйства.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел в Южной Митровице – части города Косовская Митровица к югу от реки Ибар, контролируемой албанской общиной в (после разделения 1999 года местные жители нередко говорят о городе, как о двух разных городах, произнося названия Северная Митровица и Южная Митровица, в зависимости от того, о какой его части – албанской или сербской, идет речь). Пятнадцать сербских крестьян, преимущественно пожилого возраста из северных анклавов Косово, прибыли на расположенное на улице Мбретереша Теута Агентство сельского хозяйства, чтобы официально перерегистрировать свои домовладения в органах сепаратистской власти. После чего на них набросилась группа албанской молодежи с ножами и бутылками, и по счастливой никто из сербов серьезно не пострадал.

«Ничего подобного у нас не никогда происходило, проблем никогда не было ни в прошлом, ни в позапрошлом году, – прокомментировал ситуацию KosovoOnline сотрудник Агентства Шефки Байрами. – Но сегодня какие-то молодые люди, не из нашего офиса…. Это повлияет на работу офиса, люди станут меньше доверять нам. Но, думаю, со временем это пройдет».

Так называемая «косовская полиция» как всегда прибыла по окончанию инцидента и никого не задержала.

«Вдруг послышалась громкая музыка, кто-то что-то сказал про сербов, я не понял в чем дело, – рассказал один из пострадавших, получивший легкие травмы головы. – Они велели нам «закрыть лавочку». Мы пошли по коридору, когда они начали нас бить. Они были слева и справа. Кричали «UCK! (Армия освобождения Косово – ред.)», «Убей серба!»… Начали бить кулаками, швырять бутылки. Когда мы вышли на улицу, раздались сирены полиции…. Я вернулся за отцом, он пожилой человек, и меня несколько раз ударили ногой и кулаком по голове. К счастью, я серьезно не пострадал. Полиция приехала позже. Я не знаю, было ли это согласовано заранее, но не думаю, что это было спонтанно. Это же офис для сербов с севера».

Тем не менее, после вызванного информационного резонанса «косовская полиция» все-таки задержала десятерых нападавших, двое из которых оказались несовершеннолетними. Дело было передано двум прокурорам сербской национальности, которые возбудили уголовные дела по статье «нападение».

«Восемь подозреваемых были взяты под стражу, а в отношении двух несовершеннолетних возбуждены дела», – говорится в заявлении «косовской полиции».