Подпишись на рассылку
21.04.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Политика, Сербия
Просмотров:

Албанцы Сербии хотят, чтобы «премьер» Косово представлял их интересы на переговорах с Белградом


Заместитель председателя общины Буяновац Шкиприм Муслиу заявил, что албанцы Прешевской долины Сербии ожидают, что «премьер-министр» Косово Альбин Курти включит их в диалог с Сербией.

Об этом сообщает EkonomiaОnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Албанский зампредседателя общины Буяновац Шкиприм Муслиу заявил порталу о том, что «правительство» паналбанца Альбина Курти предприняло некоторые шаги для улучшения положения албанцев в этой части Сербии.

«Правительство выделило 500 тысяч евро на улучшение положения албанцев в Прешевской долине», – сказал чиновник.

Также по мнению Муслиу, самая большая проблема албанцев в Буяноваце – это пассивность в общении с властями Сербии. И непризнание местных дипломов со стороны Косово.

Прешевская долина на юге Сербии, состоящая из трех общин – Прешево, Медведжа и Буяновац, имеет большой процент албанского населения, здесь сильны сепаратистские настроения и симпатии к Косово и Албании. В Прешево албанцы составляют 89% населения, в Буяноваце – 61%, в Медведже – 32%.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть