Албанцы Сербии хотят, чтобы «премьер» Косово представлял их интересы на переговорах с Белградом

21.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Заместитель председателя общины Буяновац Шкиприм Муслиу заявил, что албанцы Прешевской долины Сербии ожидают, что «премьер-министр» Косово Альбин Курти включит их в диалог с Сербией.

Об этом сообщает EkonomiaОnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Албанский зампредседателя общины Буяновац Шкиприм Муслиу заявил порталу о том, что «правительство» паналбанца Альбина Курти предприняло некоторые шаги для улучшения положения албанцев в этой части Сербии.

«Правительство выделило 500 тысяч евро на улучшение положения албанцев в Прешевской долине», – сказал чиновник.

Также по мнению Муслиу, самая большая проблема албанцев в Буяноваце – это пассивность в общении с властями Сербии. И непризнание местных дипломов со стороны Косово.

Прешевская долина на юге Сербии, состоящая из трех общин – Прешево, Медведжа и Буяновац, имеет большой процент албанского населения, здесь сильны сепаратистские настроения и симпатии к Косово и Албании. В Прешево албанцы составляют 89% населения, в Буяноваце – 61%, в Медведже – 32%.