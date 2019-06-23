Албанцы сорвали саммит в Париже по Косово

23.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Отменено анонсированное на 1 июля в Париже проведение саммита по судьбе Косово с участием лидеров Сербии, Германии и Франции, а также приглашенной верхушки албанских сепаратистов. Мероприятие переносится на неопределенный срок.

Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич во время визита в Минск, где он находился на церемонии открытия спортивных состязаний – Европейских игр.

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По словам Вучича, сепаратистская верхушка Косово, срывающая ранее достигнутые соглашения, заинтересована в дальнейшем обострении ситуации.

«Албанцы знают, что Сербия сейчас находится в расцвете и хочет добиться еще большего прогресса, но это требует политической стабильности, и мы хотим ускорить ее наступление, и это их волнует», – сказал Вучич.

По его мнению, так называемый «премьер-министр» Косово Рамуш Харадинай заинтересован, чтобы к переговорам по Косово были введены США, Приштина специально не выполняет договоренности, чтобы продемонстрировать, что даже влиятельные европейские лидеры, такие, как Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, не могут найти выхода для ситуации с Косово, сообщил Informer.

Вучич подчеркнул: невозможно, чтобы главная роль в переговорах была отдана тем, кто ратует за независимость незаконно отторгнутого от Сербии края.

По словам Вучича, Сербия продолжит выступать за компромисс, и даже если за отделение Косово выступят все 350 миллионов американцев, это не может быть решено таким образом.

Тем временем, американский Госдеп выступил с заявлением по случаю отмены парижского саммита.

«Белград и Приштина должны устранить препятствия, избежать провокаций и вернуться к переговорам… Мы готовы всех выслушать и помочь обеим сторонам и ЕС как посреднику найти решение, с которым все согласны», – говорится в заявлении американского правительства.

«Я надеюсь, что лидеры Белграда и Приштины скоро встретятся, возобновят переговоры и продолжат работу по достижению соглашения», – сказал в интервью «Голосу Америки» Рон Джонсон, председатель подкомитета по сотрудничеству в области европейской и региональной безопасности в комитете Сената по иностранным делам.

Директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич в ответ выразил удивление по случаю заявления Госдепа США.

Сербский чиновник обратил внимание: исходя из документа, американцы возлагают вину за недоговороспособность и некие «провокации», в том числе, и на Белград.

«Пресс-релиз Госдепартамента, вероятно, сгенерирован компьютером или относится к другим странам мира. Я хотел бы получить объяснение того, где и когда Сербия спровоцировала кого-то или ввела барьеры для кого-либо», – сказал Джурич агентству Танюг, подразумевая экономическую блокаду сербских анклавов в Косово, которую недавно ввели албанские власти, обложив пошлиной товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины.

Он добавил, что хорошо известно, что Соединенные Штаты поддерживают независимость Косово и Метохии, но отметил, что «это не оправдание сравнению Белграда с Приштиной, которая ввела невозможные пошлины, заблокировала диалог, 2252 дня игнорирует вопрос создания Сообщества сербских муниципалитетов и проводит насильственные действия, дестабилизирующие ситуацию».

Джурич сказал, что именно из-за таких заявлений «Рамуш Харадинай требует, чтобы Соединенные Штаты были единственным посредником, и делает все, чтоб такие встречи, как саммит в Париже, были сорваны».