Албанцы требуют превратить православный храм в Приштине в антисербский музей

01.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Приштинский университет подал иск против Сербской православной церкви, утверждая, что храм Христа Спасителя был незаконно построен на территории вуза.

Сегодня в Основном суде (первой инстанции) состоится первое слушание по этому иску.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Приштинский университет подал в суд на СПЦ за «узурпацию более четырех гектаров земли для строительства Храма Христа Спасителя, который, как расположен на земле, принадлежащей университету, но зарегистрированной, как церковная»

Студенческая организация «Студенческая демократия» заявила, что ожидает решения суда о возврате имущества.

«Церковь, возведенная насильственными мерами на территории университетского городка Приштины, символизирует план Сербии по этнической чистке албанцев, и этот объект должен функционировать только как музей недавних военных преступлений в Косово», – заявил представитель студенческой организации Мехид Рамуса.

Храм Христа Спасителя начал строиться в Приштине в 1992 году в память о снесенном турками в этом городе одноименном храме 14 века. Строительство должно было закончиться в 1999 году, но к этому времени албанские сепаратисты, в подавляющем большинстве исповедующие ислам, развязали в крае кровавую бойню и не позволили завершить начатое.