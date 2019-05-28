Албанцы в Косово били гражданина РФ прикладом по голове: Что происходит в крае сейчас

28.05.2019, Белград, Ксения Голуб

К вечеру несколько стабилизировалась ситуация в сербских анклавах на севере Косово, где с утра албанская полиция провела операцию по массовым арестам местного населения, что вызвало протесты. Акция силовиков была демонстративно осуществлена на утро после слушаний в парламенте Сербии, где обсуждалась обстановка в незаконно отторгнутом сепаратистами крае.

Прерванное из-за строительства баррикад движение транспортных средств со стороны города Зубин-Поток в Северную Митровицу было восстановлено. Однако в ходе столкновений четыре человека получили ранения, двое из них – серьезные телесные повреждения. Об этом в интервью агентству КоССев сообщил Златан Элек, заместитель директора клинико-больничного центра в Северной Митровице.

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Президент Сербии Александр Вучич, несмотря на приведение армии в боевую готовность, на пресс-конференции в парламенте Сербии уточнил, что Белград не планирует инициировать военную операцию.

«Мы будем поддерживать мир практически любой ценой. Я не упомянул о каком-либо вмешательстве, я сказал: «Мы будем защищать наш народ», – сказал президент.

Между тем, «премьер-министр» самопровозглашённой республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что сегодняшние задержания были заранее согласованы с органами международной безопасности и носят исключительно характер борьбы с организованной преступностью в регионе.

Харадинай заверил, что, помимо арестов в сербских общинах, аналогичная операция силовиков прошла и в ряде албанских поселений. Всего было арестовано 28 человек, из них 19 – представители полиции.

Свою обеспокоенность ситуацией в регионе высказала миссия ООН в Косово, два представителя которой были задержаны с применением силы сегодня в ходе операции албанского спецназа. Одним их пострадавших оказался гражданин России Михаил Краснощенко. Оба сотрудника миссии были доставлены в больницу для лечения полученных травм.

Заместитель директора Управления правительства Сербии по делам Косово и Метохии Дамьян Йович посетил сегодня вечером пострадавших.

Йович отметил, что нападение на сотрудников миссии ООН – нонсенс даже в африканских странах, затронутых гражданскими войнами. Это вдвойне парадоксально, ведь албанские власти Косово декларируют стремление получить членство в ООН.

«Чиновник ООН был избит прикладом по голове… международной организации, о членстве в которой мечтают в Приштине. Как они думают, что они станут членами чего-либо, когда разбивают головы представителей ООН прикладами?» – сказал Йович.

Вместо извинений так называемый «министр иностранных дел» Косово Бехджет Пацолли потребовал от миссии ООН объяснить присутствие членов организации, в том числе гражданина России, на сербских баррикадах в Зубин-Потоке.

«Косово давно предупреждает международное сообщество о дестабилизирующих усилиях России в регионе», – заявил Пацолли в твиттере.