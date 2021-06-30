Албанцы выкрали флаг СПЦ из монастыря и надругались над ним

30.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Неизвестные преступники сломали древко и похитили флаг Сербской православной церкви, который развивался над вратами монастыря Грачаница.

Об этом сообщает РТГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 июня. После похищения церковного флага, который представляет собой национальный триколор с традиционным сербским крестом, носящим название оцило (создан по подобию ромейского (византийского) креста династии Палеологов), насельники обители подали заявление в «косовскую полицию». Которая, понятное дело, до сих пор никого не нашла.

Тем временем, сегодня в соцсетях появились фотографии, на которых неизвестный в маске, с албанским флагом в руках попирает украденный флаг СПЦ ногами.

«Пожалуйста сообщите источник этих фотографий с парнем в маске с церковным флагом, – отреагировал на произошедшее игумен монастыря Грачаница Савва Янич. – Епархия собирает все реакции на кражу флага. В том числе и то, где они были опубликованы – в инстраграме или на фейсбуке. Если можете, укажите адрес и пришлите скрин-шот. Заранее благодарен». «Этот акт является прямым нападением на веру и угрожающим посланием для верующих Сербской Православной Церкви, а также недвусмысленным показателем нестабильной и опасной ситуации с безопасностью в сербских общинах в Косово и Метохии. В то же время более чем очевидно, что косовская полиция не может и не хочет защитить объекты Сербской Православной Церкви», – было сказано в заявлении Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии.

С начала этого года в Косово было совершено в общей сложности 70 нападений на сербов, и на их собственность, а также совершено более 15 актов вандализма, направленных против объектов Сербской Православной Церкви.