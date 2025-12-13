Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Порядка десяти тысяч албанцев собрались на митинг в столице Северной Македонии, чтобы поддержать судимых в Гааге за военные преступления главарей «Армии освобождения Косово» (UÇK).

Премьер-министр страны Христиан Мицкоски выступил со специальным заявлением, в котором сообщил, что эта акция является ошибочным шагом, добавив, что не поддерживает её.

Организатором массового сборища македонских албанцев и примкнувших к ним соплеменников из соседних стран стала крупнейшая албанская партия Северной Македонии – Демократический союз за интеграцию (DUI). Бессменный руководитель этой политической силы Али Ахмети на заре нулевых был одним из лидеров местных албанских боевиков, которые хотели сделать с северо-западом этой страны, то же что сделали их соплеменники с частью Сербии – Косово. В скопьинской акции он принял участие лично.

«Армия освобождения Косово» не была преступной организацией, а боролась за права и равенство албанцев. Во время конфликта соблюдались все международные конвенции», – заявил лидер DUI.

В митинге также принял участие и его заклятый политический соперник – представитель другой, менее крупной албанской партии Северной Македонии «Альянс за албанцев» Зиядин Селя.

Что характерно, в разгар митинга к микрофону прорвался мужчина и стал скандировать: «Сербия!», после чего его вытолкали со сцены.

По словам организаторов, митинг в Скопье – последняя акция в поддержку верхушки UÇK, ранее аналогичные митинги прошли в Приштине, Гааге, Тиране и Страсбурге.

Бывших полевых командиров Хашима Тачи, Кадри Весели, Якупа Красничи, Реджепа Селими и боевиков более мелкого ранга судят за военные преступления – за по меньшей мере 102 доказанных факта убийств сербов, цыган и лояльных Югославии албанцев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ожидается, что приговор будет вынесен не позднее лета 2026 года.

Верхушка UÇK ставшая политической элитой самопровозглашенной «Республики Косово», была заключена под стражу в Гааге осенью 2020 года, сам процесс начался в 2021 году.

Запад, который изначально поддерживал «Армию освобождения Косово», а затем и отторжение края от Сербии, отправил за решётку одиозных командиров с целью придать свершившейся сецессии подобие справедливого и цивилизованного процесса. Также элитам ЕС, США и Британии не с руки общаться на равных с головорезами, которые до войны 90-х были лидерами криминальных кланов.

Спецпредставитель суда Майкл Дойл уже заверил, что массовые протесты албанцев не повлияют на работу инстанции.