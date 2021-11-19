Албании не дают покоя территории соседней Греции

Алексей Топоров. Просмотров: 19.11.202120:59 (Мск), Афины,

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Греция выразила решительный протест Албании из-за прошедшей в Тиране выставки фотографий и карт на тему «геноцида» и «территории Албании, оккупированные Грецией».

Об этом сообщает Kathimerini, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Посольство Греции в Тиране заявило резкий протест и потребовало объяснений от Администрации президента Албании Илира Меты по поводу провокационной выставки. Фотографии, а также карты, изображающие Грецию, как «оккупанта албанских территорий», были размещены на заборе резиденции президента Албании и сопровождались обвинениями в адрес Греции, связанными с «геноцидом».

По имеющейся информации, экспозицию посетил и сам Илир Мета.

Согласно проекту «Великой Албании», которого придерживаются албанские националисты и правящая партия «Движение «Самоопределение» в Косово, албанское государство помимо собственно Албании должно включать сербские Косово и Прешевскую долину, а также часть территорий Северной Македонии, Черногории и Греции.