Албания решила присвоить осквернённые сербские храмы

02.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Албанский Top Channel показал лживый «документальный» фильм «Великий сербский исторический обман – как сербы украли албанскую историю», рассказывающий о том, что средневековые сербские храмы и монастыри были основаны албанцами.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Албанский телеканал Top Channel, помимо непосредственно Албании, вещает еще и на отторгнутый албанскими сепаратистами сербский край Косово, а также на Северную Македонию, где албанская диаспора составляет порядка 25% населения страны. Фильм «Великий сербский исторический обман – как сербы украли албанскую историю» при помощи фальсификации фактов «доказывает», что средневековые сербские храмы и обители «на самом деле» были основаны албанцами.

«Позорная и гротескная историческая подделка была бы просто плачевной провокацией, если бы не несла опасных намерений в без того политически сложную и напряженную эпоху, – отреагировало на ленту Министерство культуры Сербии. – Мы обязаны указать отечественной и международной общественности на явно организованную шовинистическими кругами некоторых соседних государств региона акцию, направленную на аннулирование, стирание из истории или переосмысление сербского культурного наследия, как материального, так и нематериального.

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Такие попытки имеют все очертания культурного геноцида, который, как учит нас история, являет прологом геноцида физического».

В ведомстве заявили, что «где бы ни проживала сербская диаспора, она несет право и обязанность противостоять подобным зловещим намерениям – сильным и достойным, спокойным, но решительным образом».

Что характерно, после оккупации Косово войсками НАТО и вывода оттуда частей югославской армии албанскими погромщиками были разрушены либо осквернены более 120 православных храмов, многие из которых были датированы 14 – 15 веками и являлись частью всемирного культурного наследия. Теперь те из них, что уцелели или были восстановлены, пытаются объявить «албанским культурным наследием».