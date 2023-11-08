Албания согласилась за деньги принять африканских нелегалов из Италии

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Премьер-министры Албании и Италии Эди Рама и Джорджа Мелони заключили соглашение о строительстве миграционного лагеря на три тысячи человек.

Лагерь для беженцев преимущественно из Северной Африки будет построен на территории Албании за итальянские деньги, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рама и Мелони пришли к соглашению, которое должно помочь Италии справиться с миграционным кризисом – в сентябре только за сутки на итальянском острове Лампедуза высадилось свыше семи тысяч человек, что вдвое превышает количество населения острова.

Рим намерен построить на албанской территории миграционные центры, которые должны начать свою работу уже весной 2024 года.

«Стороны договорились, что общее количество мигрантов, находящихся в определенный момент на территории Албании, не может превышать 3000 человек», – сообщает Reuters.

При этом предполагается, что через эти лагеря смогут за год проходить до 36 тысяч мигрантов в год, но с учетом того, насколько быстро Италия сможет обрабатывать заявления о предоставлении убежища. Мелони пояснила, что цель заключалась в том, чтобы расследовать каждое дело в течение 28 дней. В албанском порту Шенгини появится идентификационный центр для прибывших мигрантов.

Сами лагеря будут построены в тысяче километров от итальянского острова Лампедуза, финансироваться станут из бюджета Италии, работать в них будет итальянский персонал, при этом Рим полностью освобождает Тирану от судебных издержек, связанных с приемом африканских «гостей».

«При этом Италия депортировать тысячи нелегально находящихся в стране албанцев не будет. Это наводит на мысль, что Рим готов простить албанской диаспоре и торговлю наркотиками, и людьми, и незаконное пребывание, лишь бы они взяли на себя проблему мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Думаете, они будут спокойно сидеть в Албании? Нет уж, половина из них вернется в Италию с помощью Албании, которая будет получать итальянские деньги, а вторая половина направится в ЕС через страны бывшей Югославии», – прокомментировал ситуацию «Сербский вестник».