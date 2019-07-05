Албания создает мировой прецедент по аншлюсу Косово

05.07.2019, Москва, Елена Острякова

Самопровозглашенная республика Косово и Албания подписали соглашение о и создании общих посольств.

Об этом сообщает албанское издание «Бирн», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это большой шаг вперед, чтобы выступать вместе перед всем миром и действовать как одна нация», — написал у себя в «Твиттере» «министр иностранных дел» Косово Беджет Паколли.

Политолог, основатель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко полагает, что подобным решением Албания и Косово «подкладывают большую мину под международное право».

«Если они объединят посольства, то получится, что в Москве или в Китае, которые не признали Косово, будет косовское представительство, потому что и там, и там есть посольство Албании. Косово не является членом международных организаций: ЮНЕСКО, Интерпола, – но теперь они через Албанию везде войдут. Половина стран мира не признали Косово. Даже внутри ЕС есть 6 стран, которые не признали Косово», – напомнил эксперт.

По его мнению решение об объединении посольств может приниматься только на уровне ООН.

«Вообще-то это называется старым забытым немецким словом «аншлюс». За этим может последовать перекройка границ на всем континенте. Это международный прецедент. Где гарантия, что завтра они не захотят совершить аншлюс Македонии в той части, где живут албанцы, и регионов Черногории. Это опаснейший прецедент для всей Европы, и Совет безопасности ООН должен на него отреагировать», – сказал Бондаренко.

С ним солидарен другой политолог — Армен Гаспарян.

«Косовские власти продолжают пользоваться покровительством США, которые не видят в этом ничего плохого. Вообще ситуация запредельная. Полмира, в том числе серьезные мировые державы, Косово не признали. Подобного рода объединениями должен заниматься Совет безопасности ООН. Потому что так можно дойти до абсолютнейшего абсурда. Таким образом может быть узаконена оккупация любой части любой страны», – полагает Гаспарян.