Албания вознамерилась осудить черногорского серба на десять лет за историческую правду

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В Албании возбуждено уголовное дело против председателя партии «Свободная Черногория» Владислава Дайковича из-за его фотографии, сделанной в албанском городе Шкодер.

На ней он держит старинный черногорский флаг, снимок подписан: «Привет всем из древнего сербского города Скадр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Флаг, который держал председатель одной из сербских партий соседней с Албанией Черногории, вызвал ярость у албанских властей и пользователей не меньшую, чем надпись под фото – это был древний флаг княжества, а затем и королевства Черногория, которая ранее владела Шкодером (Скадром).

Дайкович получил обвинительное заключение из Албании в Прокуратуре Черногории, в котором ему предъявлено обвинение в «разжигании ненависти». Согласно Уголовному кодексу Албании, по этой статье можно получить наказание от двух до десяти лет лишения свободы.

«Если албанский суд вынесет мне строгий тюремный срок, это означает, что вместе со мной должна оказаться в тюрьме и вся система образования Черногории, учитывая, что я впервые прочитал о том, что Шкодер когда-то был сербским городом – в наших книгах для чтении и учебниках по истории. Достаточно упомянуть одну из многих народных песен — «Основание Скадра на Бояне», которую мы, будучи студентами, учили наизусть», — комментирует инцидент Дайкович.

Политик добавил, что тот факт, что албанец Эсад-паша передал ключи от этого города его прадеду Луке Шутову Дайковичу во время взятия Шкодра в 1913-ом году, он прибережет до суда.

«Тем не менее, я не боюсь тюрьмы, хотя вполне может случиться так, что я вернусь оттуда в гробу. Меня беспокоит реакция моей страны, если она вздумает экстрадировать меня в Албанию по принципу одним сербом в натовской Черногории меньше, значит и на одну проблему меньше… А пока я задам вопрос: на сколько тысяч лет должны быть приговорены многочисленные черногорские албанцы, которые размахивают флагами «Армии освобождения Косово» и «Великой Албании», что де-факто также подразумевает отделение части территории нашей Черногории?», – задаётся вопросами Владислав Дайкович.

Шкодерская крепость была заложена еще в 4 веке до н.э. иллирийцами, а затем была завоевана римлянами, которые превратили её в город. С 7 века в ней поселяются славяне, и город начинают называть Скадр, далее он входит в состав сербских княжеств Дукля, Зета и Рашка.

В 15 веке город завоёвывают османы, сопротивление против которых возглавляет албанский князь Лека Дукаджини. Турки в рамках своей империи создают де-факто административную единицу Шкодерский пашалык, управлять которой ставят албанскую династию Бушати, и постоянно воюет с сохранившей независимость прямой наследницы Зеты – Черногорией.

В 1913 году черногорские войска после восьми месяцев осады овладели городом, но по решению Лондонской конференции его передали Албании.