Албания высказалась за исполнение Минских соглашений и мужество Зеленского

26.02.2020, Москва, Елена Острякова

Албания как страна, председательствующая в ОБСЕ, будет настаивать на выполнении Минских договоренностей по Донбассу.

Об этом сегодня в Москве заявил премьер-министр Албании Эди Рама, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, не нужно новых инициатив. Нужна реализация того, что уже есть. Мы хотим предложить не новую инициативу, а поощрение к выполнению того, что уже есть. Если мы продолжим изобретать новые идеи, не выполняя того, о чем мы уже договорились, мы продолжим разрушать те небольшие зародыши доверия, которые появились в результате небольшого прогресса, который был достигнут», – сказал Рама.

Он высоко оценил миротворческие усилия президента Украины Владимира Зеленского.

«Я приветствую действия президента Зеленского по движению вперед. Это требует мужества. Он начинает выполнять обязательства по обмену пленными. Я поддерживаю все его шаги, которые направлены на выполнение договоренностей, формул и форматов. Будет воля, будут и действия», – отметил албанский премьер.

Он подчеркнул, что видит задачу ОБСЕ в том, чтобы «делать больше для простых людей, пока большие игроки договариваются о больших проблемах».

«Это позор, что в сегодняшнем мире, на этом континенте люди страдают. Они забыты даже Богом, не только людьми. Мы считаем, что это главный вызов безопасности в Европе. Разрешение этого кризиса – главный приоритет нашего председательства», – сказал Рама.

Он также подчеркнул, что Россия является важным участником переговоров и может сыграть в них ключевую роль.