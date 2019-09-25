Албанию решили зачистить от греков

25.09.2019, Москва, Елена Острякова

Греческое меньшинство в Албании практически исчезает из-за репрессий местных властей и националистов.

Об этом на совещании ОБСЕ в Варшаве заявил представитель Движения за возрождение Северного Эпира, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Притеснения чинят начиная с госструктур и заканчивая отдельными албанцами, восприимчивыми к лживой пропаганде против греческого меньшинства, которая распространяется в СМИ. Ксенофобская пропаганда, к сожалению, раздувается в отношении греков Северного Эпира. Даже само это словосочетание властями Албании не признается. Они не признают и названия греческих деревень, которые существуют три тысячи лет», – сказал представитель движения.

По его словам, не действует обещанный властями особый режим пропуска для членов греческого меньшинства, которые работают в Греции и часто приезжают к своим родственникам.

«На самом деле их задерживают и допрашивают часами. У них конфискуют электронику, книги, ничем это не объясняя. Тщательному досмотру подвергаются и те, кто участвует в политической деятельности этого меньшинства. В том числе, вузовские преподаватели. Из-за этого греки вынуждены покидать свою родную землю», – отметил представитель.

По его словам, албанские политики не стесняются публично спорить, кто их них сделал больше для ликвидации греческого меньшинства.

«Давление со стороны властей порой невыносимо. Националисты уничтожают памятники, власти пытаются отобрать у греков все прибрежные участки, чтобы избавиться от греческого элемента. В парламенте заявили, что лучшему инвестору эта земля будет передана за символическую цену», – сказал представитель.