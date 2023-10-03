Албанская чиновница призывает США разместить военную базу на сербском севере Косово

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Бывший главный переговорщик Приштины в диалоге с Белградом Эдита Тахири считает, что США должны построить военную базу на севере Косово.

Об этом чиновница написала на своей странице в Фейсбук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америке необходимо построить военную базу на севере Косово, только так закончится геополитическая война Сербии и России против Косово и Балкан! В результате на Балканах выпрямится геополитическая линия Запад-Восток…. Распад бывшей Югославии был оплачен человеческими жизнями», – написала Тахири.

Нужно отметить, что у США уже имеется крупная база «Кэмп Бондстил» на юге Косово.

Параллельно представитель Госдепа США Мэтью Миллер отметил, что США увидели сообщения о выводе сербской армии с административной границы с Косово.

«Мы еще не проверили эту информацию. Если она верна, это будет долгожданным шагом, о чем мы просили на прошлой неделе. США призывали Сербию вывести свою армию из-под административной границы с Косово. Мы по-прежнему обеспокоены растущей напряженностью и насилием в Косово. И призываем обе стороны вернуться к диалогу при посредничестве ЕС», – подчеркнул Миллер.

При этом добиться вывода албанских боевиков так называемых «косовской полиции и полицейского спецназа» Вашингтон не торопится.