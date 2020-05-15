Албанская диаспора США указала Трампу на недопустимость ослабления давления на Белград

15.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Коалиция албанских организаций США написала письму президенту США Дональду Трампу, в котором выразила «серьезную обеспокоенность по поводу внешней политики Соединенных Штатов в отношении косовско-сербских отношений». Албанская диаспора требует от Трампа отказаться от политики обмена территориями между Сербией и Косово.

Об этом сообщил косовский портал Portali.info, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Свобода и государственное строительство на Балканах были достижением Соединенных Штатов, благодаря значительным инвестициям, сделанным (этой страной), Европейским союзом и НАТО за последние 20 лет, – говорится в письме. – Но эти достижения могут быть заморожены из-за краткосрочных целей дипломатии Косово, Сербии и, возможно, Соединенных Штатов…. Любое изменение границ может вновь разморозить замороженный конфликт и дестабилизировать регион».

Гуляния албанской диаспоры в Нью-Йорке

По мнению авторов письма, «ни одно соглашение (между Белградом и Приштиной – ред.) не должно включать обмен территориями или создание территорий с особым статусом».

Также албанцы считают, что мирный договор может быть заключен только при гарантированной «экономической компенсации», понятное дело со стороны Сербии, поскольку сами косовские сепаратисты традиционно преподносят себя как «жертв агрессии». Посему они просят Трампа не допустить амнистии югославским военным и милиционерам, боровшихся с албанскими боевиками в конце 90-х, и продолжить их преследование. А также «увеличить присутствие США и НАТО в регионе».

«Косово и Сербия должны интегрироваться в Европейский Союз, если они отвечают его условиям, – говорится в тексте албанского послания к Трампу. – Сербия должна прекратить все попытки отозвать признание независимости Косово и препятствовать вступлению Косово в международные организации. Любое мирное соглашение, достигнутое между Косово и Сербией, должно быть гарантировано Советом Безопасности ООН, США, Евросоюзом, НАТО, но только после того, как удастся получить согласие обеих стран».