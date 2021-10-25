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25.10.2021 13:58 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Политика, Провокации, Сербия, США
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Албанская, хорватская и бошнякская общины Нью-Йорка готовят провокацию против консульства Сербии

Албанская община Нью-Йорка в сотрудничестве с хорватской и бошнякской 28 октября планирует провести акцию...

Албанская община Нью-Йорка в сотрудничестве с хорватской и бошнякской 28 октября планирует провести акцию протеста у сербского консульства в Нью-Йорке по маловразумительному поводу.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Организаторы протестной акции – представители албанской, бошнякской и хорватской общин Нью-Йорка уже заявили, что намерены «возвысить голос против Сербии, которая совершила преступления на Балканах посредством этнических чисток, убийств и изнасилований, пытаясь построить давнюю гегемонистскую мечту о Великой Сербии».

«Дорогие соотечественники, мы должны выйти в максимально возможном количестве перед консульством Сербии, чтобы поднять свой голос перед миром, объявляя и осуждая преступления и государство, которое поддерживает и реабилитирует военных преступников, – говорится в сообщении. – Мы не будем молчать, но возвысим своей голос о тех, кто был убит, изнасилован и замучен этим преступным государством».

Организаторы провокации заявили о том, что официальный Белград «сегодня спит с фашистским менталитетом на братских могилах по всей Сербии».

«Это наше право и национальная обязанность – добиваться справедливости перед миром за пролитую кровь невинных жертв преступлений фашистской Сербии», – говорится в тексте.

Поскольку формального повода для этой акции нет, можно предположить, что власти США намеренно используют диаспоры с целью давления на Сербию в косовском вопросе, а также заставляя Белград прекратить тесное сотрудничество с Россией и Китаем.

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