Албанская мафия Северной Македонии сбывала лекарства для онкобольных в Косово

Алексей Топоров.  
07.09.2023 14:36
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Криминал, Медицина, Северная Македония, Скандал


Северомакедонские СМИ подозревают экономического директора государственной онкологической клиники, этнического албанца Нехата Нухи в том, что тот реализовывал лекарства  для пациентов в соседнем Косово.

Об этом сообщает «Сербский Вестник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Северомакедонские СМИ подозревают экономического директора государственной онкологической клиники, этнического албанца Нехата Нухи в том,...

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Махинации «неизвестных» с медикаментами для онкобольных вскрылись в Северной Македонии, там пациентам с тяжелыми заболеваниями ставили обычные капельницы, а положенные им лекарства продавали по большим ценам на черном рынке в Косово.

При этом ряд медиа страны предполагают, что за подобным циничным преступлением стоял экономический директор государственной онкологической клники, этнический албанец, функционер провластной албанской партии DUI (Демократический союз за интеграцию) Нехат Нухи. И в целом подобные махинации не были бы возможны без участия высших представителей власти, а Министерство здравоохранения не только не регулировало производство и распределение лекарств, но и помогало преступникам.

Согласно одной из версий, сотрудники Нухи также составили список ложных онкобольных, куда записали своих родственников и друзей,  тем самым обеспечив дополнительный объем поставок дорогих, редких и жизненно необходимых лекарств для черного рынка Косово.

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