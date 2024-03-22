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Правящая в Северной Македонии албанская партия Демократический союз за интеграцию (DUI) увидела опасность европейскому пути страны в итогах голосования проживающих там граждан России.

По данным ЦИК России 88,1% македонских россиян проголосовали за Владимира Путина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В заявлении DUI утверждается, что российская политика присутствует в Северной Македонии и с каждым днем ​​пытается все больше угрожать европейскому пути это государства. В частности это нашло отражение и в итогах выборов президента России, в ходе которых 88,1% проживающих в Северной Македонии российских граждан отдали голоса за Владимира Путина.

«В русский сценарий Путина политические партии Северной Македонии уже давно включены, а в последнее время им помогает албанская оппозиция, которая ежедневно клевещет, оскорбляет и дезинформирует граждан о том, что DUI – это зло для страны, а не ВМРО –ДПМНЕ (партия македонских национал-патриотов) и Левые. Демократический союз за интеграцию не хочет верить, что албанская оппозиция сознательно завязана на русский сценарий, и в то же время призывает ее думать и вести демократическую и европейскую кампанию, беря в пример DUI и будущего президента страны Буяра Османи», – говорится в заявлении албанских политиканов.

В DUI заверяют, что именно их политическая сила будет ключевой в процессе достижения Северной Македонией членства в ЕС.

«Таким образом, как показывают все опросы, 24 апреля и 8 мая (в дни президентских и парламентских выборов) албанская оппозиция, уже скоординированная с российской политикой в ​​Северной Македонии, получит последний удар от граждан, большинство из которых открыто сказало «ДА» Европе, «НЕТ» России», – заявляют албанские нацисты.

Ранее председатель оппозиционной партии «Альянс для албанцев» Арбен Таравари опроверг обвинения DUI в российском влиянии на неё. Разница между албанскими партиями Северной Македонии состоит лишь в том, что они относятся к разным политическим кланам, но все они, в первую очередь, отстаивают интересы албанской диаспоры и являются инструментом Запада по подчинению страны.

По данным переписи 2021 года, албанцы составляют 24,3% населения Северной Македонии, но при поддержке Запада становятся все более весомым фактором в жизни этого государства.

В январе текущего года премьер-министром Северной Македонии по предварительной коалиционной договоренности с прозападной партией Социал-демократический союз Македонии, стал представитель DUI, этнический албанец Талат Джафери. Он известен тем, что, будучи командиром армии Македонии, во время столкновений с албанскими сепаратистами в 2001 году дезертировал и перешел на сторону сепаратистской «Армии национального освобождения» (UÇK) под позывным «командир Форино».

В результате инициированного Западом Охридского соглашения, не позволившего Македонии полностью разгромить албанских боевиков, был амнистирован и впоследствии стал министром обороны, а затем и спикером Собрания.

Теперь DUI выдвигают своего кандидата – албанца Буяра Османи – на пост президента Северной Македонии.