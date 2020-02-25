Албанская политическая коалиция Сербии получила поддержку Косово и Албании

25.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Албанские партии сербской Прешевской долины подписали в столице Албании соглашение о совместном участии в парламентских и местных выборах в Сербии, которые пройдут в конце апреля этого года.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соглашение между несколькими политическими партиями находящейся на юге Сербии и граничащей с Косово Прешевской долины (общины Прешево, Медведжа и Буяновац) с преобладающим албанским населением было заключено при посредничестве главы МИД Албании Гента Чакая и главы «МИД» Косово Глаука Коньюфцы.

Коньюфца и Чакай после подписания соглашения в Тиране

«Как лидеры внешней политики Республики Косово и Албании, мы подтверждаем важность поддержки коалиции албанских политических партий в Прешевской долине, – написал Коньюфца на своей странице в Facebook. – Эта коалиция необходима для повышения национального духа и защиты политических прав албанцев в Прешевской долине».

Среди подписантов соглашения были такие заметные албанские лидеры Прешевской долины, как мэр Буяноваца Шаип Камбери и мэр Прешево Шкиприм Арифи. Только мэр Прешево Рагмия Мустафа отказался принимать участие в коалиции, назвав ее «мистифицирующей манипуляцией». Надо отметить, что каждый из градоначальников возглавляет собственную политическую партию.

Предыдущие выборы албанские партии, за исключением относительно лояльной Белграду Партии демократического действия Ризы Халими, бойкотировали, поддерживая курс на сецессию от Сербии по косовскому сценарию. Тогда за ПДД проголосовали 16 тыс. человек и она получила одно место в Скупщине.

Новоиспеченная албанская политическая сила Прешевской долины получила предварительное название «Албанская демократическая альтернатива – Единая долина».

Прешевская долина является традиционным проблемным регионом Сербии, где при поддержке Албании и Косово сильны сепаратистские настроения местной албанской общины, составляющей большинство населения этой территории. С 1999 по 2001 год местная террористическая организация – Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца вела тут партизанскую войну с югославской армией и МВД, в надежде реализовать косовский сценарий.