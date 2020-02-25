25.02.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Албания, Балканы, Косово, Сербия
Просмотров:

Албанская политическая коалиция Сербии получила поддержку Косово и Албании


Албанские партии сербской Прешевской долины подписали в столице Албании соглашение о совместном участии в парламентских и местных выборах в Сербии, которые пройдут в конце апреля этого года.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Соглашение между несколькими политическими партиями находящейся на юге Сербии и граничащей с Косово Прешевской долины (общины Прешево, Медведжа и Буяновац) с преобладающим албанским населением было заключено при посредничестве главы МИД Албании Гента Чакая и главы «МИД» Косово Глаука Коньюфцы.

Коньюфца и Чакай после подписания соглашения в Тиране

«Как лидеры внешней политики Республики Косово и Албании, мы подтверждаем важность поддержки коалиции албанских политических партий в Прешевской долине, – написал Коньюфца на своей странице в Facebook. –  Эта коалиция необходима для повышения национального духа и защиты политических прав албанцев в Прешевской долине».

Среди подписантов соглашения были такие заметные албанские лидеры Прешевской долины, как мэр Буяноваца Шаип Камбери и мэр Прешево Шкиприм Арифи. Только мэр Прешево Рагмия Мустафа отказался принимать участие в коалиции, назвав ее «мистифицирующей манипуляцией». Надо отметить, что каждый из градоначальников возглавляет собственную политическую партию.

Предыдущие выборы албанские партии, за исключением относительно лояльной Белграду Партии демократического действия Ризы Халими, бойкотировали, поддерживая курс на сецессию от Сербии по косовскому сценарию. Тогда за ПДД проголосовали 16 тыс. человек и она получила одно место в Скупщине.

Новоиспеченная албанская политическая сила Прешевской долины получила предварительное название «Албанская демократическая альтернатива – Единая долина».

Прешевская долина является традиционным проблемным регионом Сербии, где при поддержке Албании и Косово сильны сепаратистские настроения местной албанской общины, составляющей большинство населения этой территории. С 1999 по 2001 год местная террористическая организация – Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца вела тут партизанскую войну с югославской армией и МВД, в надежде реализовать косовский сценарий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть