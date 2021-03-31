Албанская шпана терроризирует сербскую школу в Косово

31.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Накануне группа албанской молодежи перепрыгнула через забор сербской средней школы в Угляре и начала оскорблять и задирать детей, игравших на школьной площадке.

Подобные инциденты происходят в этом селе ни в первый раз.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», двухметровый забор не помешал албанской шпане ворваться на территорию средней школы в селе Угляре близ Грачаницы.

«Молодые люди из Косово Поля уже совершали подобное несколько раз, – рассказал KosovoOnline представитель села Александр Трайкович. – Они прерывают занятия, запугивают учеников и педагогов. Вчера произошел аналогичный инцидент. Они словесно вступили в конфликт с сыном священника из Косово Поля».

Более года назад жители Угляре сообщали в косовскую «полицию» об инцидентах перед школой.

«Мы попросили полицию присутствовать до 17:00, то есть до окончания занятий. К сожалению, пока что они не сделали ничего для предотвращения инцидентов. Эти молодые люди продолжают врываться на детскую площадку и выгонять детей. Из-за таких ситуаций, дети запирают ворота на детскую площадку », – сказал Трайкович.

Всего сербскую среднюю школу в Угляре посещает 91 ученик.