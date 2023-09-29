Албанские боевики устроили погром в больнице сербского анклава

Алексей Топоров.  
29.09.2023 22:22
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Происшествия


В Клинико-больничный центр северной (сербской) части Косовской Митровицы ворвались боевики «спецназа полиции Косово». Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Орудуя в стационаре, боевики перевернули все вверх дном, а также умудрились разбить остекление больничных дверей и выбить окна.

В Клинико-больничный центр северной (сербской) части Косовской Митровицы ворвались боевики «спецназа полиции Косово». Об...

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«Они проводили обыск в прачечной и некоторых кабинетах у входа в больницу. Без какого-либо ведома администрации больницы и руководства больницы…. Они сообщили, что у них есть ордер на обыск от суда. Среди пациентов и сотрудников наблюдалась большая тревога», – сообщил директор Клинико-больничного центра доктор Златан Элек.

Свою бронетехнику албанские боевики оставили неподалеку кафе «Грей», которое находится в десяти метрах от детского сада «Даница Ярамаз» откуда родители поспешили забрать своих детей.

«Эти операции проводятся в связи с недавними событиями в селе Баньска. Полицейская операция проводится соответствующими подразделениями Косовской полиции, с присутствием на месте прокурора. Косовская полиция информирует об этом граждан и сообщает, что у них нет повода для беспокойства. Все действия выполняются в координации с EULEX и KFOR», – сообщила так называемая «косовская полиция».

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