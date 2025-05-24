Албанские боевики в Косово избили сербского подростка во время школьного выпускного

Выпускник средней школы сербского анклава Северная Митровица, праздновавший окончание обучения вместе с другими учениками гимназии, подвергся нападению со стороны сотрудников «косовской полиции».

Юноша был задержан в грубой форме, у него была повреждена шея, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам очевидцев, всё началось с того, что увидев школьников, отмечавших выпускной, сидевшие в албанских кафе на набережной приезжие из албанской Южной Митровицы взрослые мужчины начали показывать им руками знак албанского орла и оскорблять. Один из выпускников вступил в перепалку с ними, в итоге прибывшая на место «косовская полиция» жёстко задержала его, повредив шею.

«Сербский народ воспринимает этот инцидент, как и целый ряд других инцидентов предыдущих дней, как продолжение систематического давления на сербов в Косово и Метохии. Призываем международных представителей в Автономном крае Косово и Метохия прекратить эскалацию провокаций и применение силы против сербов, особенно на севере Автономного края Косово и Метохия, поскольку это может привести к серьезному ухудшению ситуации с безопасностью», – отреагировала на инцидент специальным обращением Рашко-Призренская епархия Сербской православной церкви.

Запечатлённое на видео задержания произвело негативное впечатление даже на главу европейской полицейской оккупационной миссии EULEX Джованни Пьетро Барбано, который заявил, что «глубоко потрясен чрезмерной силой, которую сотрудник косовской полиции применил против мальчика».

«Я выразил свою обеспокоенность руководству косовской полиции и уверен, что виновные в этом неприемлемом акте будут привлечены к ответственности в соответствии с принципами верховенства закона», – написал тот в своём аккаунте в одной из социальных сетей.

В свою очередь зампред партии косовских сербов «Сербский список» Иван Запорожац отметил, что «вместо того чтобы вспоминать окончание своего обучения в средней школе с теплотой, проводить время со сверстниками и испытывать заслуженную радость от окончания учебного года, этот молодой человек будет вспоминать окончание части своего образования как то, как его душили, толкали и унижали сотрудники полиции Косово только потому, что он серб, и все это на пороге его собственного дома».