Албанские экстремисты сожгли дом сербских пенсионеров, которые хотели вернуться в Косово

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Сербская семья Йозич, вынужденная бежать из Косово двадцать лет назад, получила в пятницу ключи от дома, построенного Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Как сообщает Kosovo Online, через сутки этот дом был сожжен дотла, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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Инцидент произошел в селе Верич близ города Исток на северо-западе Косово, в Печском округе, сейчас населенном преимущественно албанцами. Дом был построен местным муниципалитетом при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) для семьи престарелых сербских репатриантов Йозичей, рискнувших вернуться на родную землю, спустя более двадцати лет.

«Дом был 45 квадратных метров, такие дома строят для репатриантов. Мы должны были пойти посмотреть его, но остались в Ягодине, чтобы дождаться прибытия мебели, а затем, когда мои родители приедут. Мы получили информацию около восьми часов утра. Сегодня утром сосед-албанец сообщил нам, что он видел дым, выходящий из нашего дома, а затем полицию и пожарных, которые прибыли тушить огонь», – рассказал Сладжан Йозич.

По словам пострадавшего, у его семьи и после этого инцидента есть желание вернуться, но «безопасность – прежде всего». Он получил фотографии уничтоженного огнём дома и пришел к выводу, что ущерб для строения был тотальным: сожжены полы, повреждены стены и плитка, а также ванная комната.

«Подобные нападения, к сожалению, происходят часто, что подтверждает неспособность и, прежде всего, отсутствие желания и доброй воли Приштины для предотвращения подобных событий и создания условий для мирного сосуществования в Косово и Метохии. Сербы в Косово и Метохии сталкиваются с четко организованными усилиями экстремистов максимально затруднить возвращение репатриантов или предотвратить его… Молчание и отсутствие решительной реакции означает смирение с последствиями трагических этнических чисток и поддержку шовинистских политических концепций, которым нет места в современности и на земле современной Европы», – заявили в Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии.

По итогам инцидента никто, как это водится в Косово, задержан местной албанской полицией не был.