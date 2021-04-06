Албанские исламисты продолжают пополнять ряды боевиков в Сирии

06.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Группа из десяти албанцев на днях влилась в албанское подразделение «Аль-Каиды» – «Кшемеди Албан», в сирийском Идлибе.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно имеющейся у нас информации, люди из Косово, Северной Македонии и Албании отправилась с Адрианом Палитом (одни из лидеров албанских исламистов – ред.) в Сирию, – сообщил порталу албанский эксперт по безопасности Бедри Эльджези. – Считается, что эта группа открыла новый коридор для переброски в Сирию, и процесс продолжится в апреле и мае 2020 года.

Считается, что эта группа присоединилась к возглавляемой албанцами группировке «Аль-Каиды» под названием «Кшемеди Албан», которая в настоящее время действует в районе Идлиба в Сирии, что подтверждает наши подозрения о том, что группы, в основном из Дреницы и Шале (в Косово – ред.), отправляются в Сирию организованно от этого подразделения «Аль-Каиды».

Эльжези также добавил, что в настоящее время около 50 женщин и детей из Косово находятся в лагерях и тюрьмах Сирии.

«Курдским демократическим силам при поддержке военной разведки США в конце марта удалось арестовать группу из 50 боевиков ИГИЛ (запрещен в России – ред.), которые находились в непосредственной близости от района, контролируемого Курдскими демократическими силами. Этот факт значительно усложняет ситуацию с безопасностью в лагерях, где в настоящее время находятся граждане Косово и Албании, потому что ИГИЛ может атаковать и взять под свой контроль эти лагеря », – предупредил эксперт.

Один из самых одиозных и жестоких лидеров действующих албанских террористов Лавдрим Мухаджери.

Эльжези добавил, что вызовом безопасности для региона является возвращение террористов и членов их семей в Косово, Албанию и Северную Македонию.

«Люди, вернувшиеся в Косово из Сирии, в настоящее время проходят реабилитацию в специальных учреждениях. Что касается их дерадикализации, я думаю, что у нас много проблем из-за отсутствия профессионального лечебного потенциала.

Косовские учреждения допустили много ошибок в судебном преследовании и процессе вынесения приговоров. потому что я считаю, что было избирательное правосудие, предусматривающее более строгие наказания для тех, кто был дерадикализован и сознался в преступлении, чем для тех, кто не раскаялся и также был дерадикализирован. Феномен религиозного правосудия в Косово нанес большой ущерб дерадикализации и радикализации в Косово », – заключил эксперт.