Албанские лидеры Сербии написали кляузу в ЕС на официальный Белград

19.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Политические представители албанцев в Буяноваце – муниципалитете Сербии, где их соплеменники составляют 61% населения, написали в Брюссель о том, что живут в «состоянии страха».

Поводом для этого стала провокация со срывом сербского флага зампредом муниципалитета Шчипримом Муслиу и заменой его на албанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Письмо было направлено верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, спецпредставителю ЕС в диалоге Белграда и Приштины Мирославу Лайчаку и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Отсутствие безопасности, страх, вызванный языком вражды, ксенофобией и расизмом представителей государства по отношению к албанцам, а также недавние события, которые являются провокациями, оскорбляющими достоинство албанцев и вызывающими напряженность, нарушающую хрупкий мир», – объясняют причины, побудившие их написать письмо представители муниципалитета Буяновац.

Послание было подписано депутатом Народной скупщины Сербии Шаипом Камбери, председателем общины Буяноваца Нагипом Арифи, его заместителем Шчипримом Муслиу, председателем местной Скупщины Энвером Рамадани, а также «ветеранами» террористической «Армии освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца».

Страдающие от “страха и атмосферы ненависти” подписанты письма

«Этот инцидент не следует рассматривать как индивидуальный акт ненависти, поскольку он является следствием всей нынешней системы в Сербии – роста ксенофобии по отношению к меньшинствам, особенно албанцам, со стороны политиков, СМИ и министров, – утверждают авторы послания. – Мы просим вас внимательно следить за ситуацией в муниципалитете и влиять на официальный Белград, дабы предотвратить дальнейшие провокации».

На самом деле, «провокацией» стали недавние события в селе Кончуль, на въезде в которое у памятника террористу «Армии освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца» был установлен флаг Сербии. После чего на место явился вышеупомянутый Шчиприм Муслиу во главе нескольких человек и на камеру скинул флаг Сербии – государства, на территории которого все происходило, заменив его на албанский. Акция албанского сепаратиста транслировалась им в фейсбук.

В 1999 году на волне событий в Косово в Прешевской долине на юге Сербии, куда входит и община Буяновац, была образована собственная албанская сепаратистская «Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца» (общины, входящие в Прешевскую долину), которая по образцу «Армии освобождения Косово» начала террористическими методами действовать против югославских органов власти.

Боевики “Армии освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца” (UÇPMB)

Однако после того как прозападная демократическая оппозиция свергла Слободана Милошевича, новой власти удалось договориться о невмешательстве НАТО в новый конфликт. В итоге боевики «Армии освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца» были зачищены в результате контртерростической операции «Браво».

Взамен Белград должен был пойти навстречу албанским общинам Прешевской долины, которые имеют собственное самоуправление, вывешивают в своих городах албанские флаги, в школах преподают по албанским ученикам, их депутаты имеют зарезервированные квоты в Народной скупщине Сербии.