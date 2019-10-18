Албанские националисты подталкивают Сербию к России

18.10.2019, Москва, Елена Острякова

Победа лево-националистической партии «Самоопределение» на выборах в Косово открывает для Сербии путь к дальнейшему сближению с Российей и Китаем.

Об этом пишет ассистент кафедры сравнительной политологии ФГСН РУДН Александр Джокич на сайте Российского совета по международным делам (РСМД), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Сербии победа «Самоопределения» открывает новые возможности в отношениях с Россией и Китаем, потому что ее процесс евроинтеграции, очевидно, будет заблокирован из-за заморозки переговоров с Приштиной. Это хорошие новости для президента Вучича, который в последний год испытывал большое давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа, предлагавшей признать независимость Республики Косово взамен на недостаточно ясно сформулированное «разграничение» сербов и албанцев в Косово», – пишет Джокич.

Однако раздел территории Косово на северную, которая принадлежала бы Сербии, и остальную часть Косово, которая тогда фактически стала бы независимой, не воспринимается неформальным лидером ЕС и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«На международной сцене сложилась такая обстановка, что по меньшей мере в следующие несколько лет процесс сближения Сербии и ЕС фактически заблокирован. Это открывает возможности для сотрудничества Сербии с новыми акторами, такими как Китай и Россия. О том, что лидеры Сербии стали понимать этот факт, свидетельствует ожидаемое заключение соглашения о зоне свободной торговли Сербии с ЕАЭС 25 октября 2019 г. Кроме того, ожидается и строительство продолжения «Турецкого потока» из Болгарии в Сербию, что делает Балканы важным регионом российской экономической стратегии», – пишет Джокич.

Все это, по его мнению, не означает смену ориентации Сербии с Запада на Восток, но делает многовекторную политику реально возможной, тогда как раньше это был простой популизм со стороны сербских политиков.