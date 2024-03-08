Албанские нацисты изымают сербские лекарства из аптек на севере Косово

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Боевики так называемой «таможни Косово» при содействии «полицейских» провели обыски в аптеках сербских анклавов Северная Митровица и Звечан на севере края.

По итогу рейда сепаратистами были изъяты медикаменты производства Сербии, которые власти Приштины считают «контрафактными», передает корреспондент «Политнавигатора».

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Заместитель командующего «полицией» Косово в северном регионе Ветон Эльшани сообщил о том, что обыски были проведены по просьбе «таможни».

«Таможня обратилась к нам за помощью в проверке аптек в Звечане и Митровице», – заявил боевик KosovoOnline.

В заявлении по случаю от партии косовских сербов «Сербский Список» сообщается, что антисербский режим Приштины во главе с Альбином Курти воодушевился пассивностью международного сообщества в отношении запрета в крае сербской валюты – динара и запрета на ввоз сербских товаров в Косово и приказал осуществить вторжение в сербские аптеки на севере Косово.

«Дети, старики и все те, кто нуждается в лекарствах, останутся без лекарств из-за режима Приштины, который продолжает политику отрицания права на лечение, а также всех других прав наших сограждан. Тысячи сербских, а также албанских, боснийских, цыганских, горанских и других детей были вылечены лекарствами из этих аптек», – говорится в сообщении.

При этом сербские политики Косово обратили внимание на то, что весна – период года, когда респираторные вирусы наиболее распространены среди пожилых людей и детей, и после конфискации медикаментов производства Сербии под угрозу ставится сохранение здоровья и лечение наиболее уязвимых категорий населения.

«За все эти годы Курти и власти Приштины не сделали ничего положительного для жителей Косово, не было открыто ни одного завода или дороги, все, что им остается делать сейчас, в год выборов, – это возбуждать в своих избирателях ненависть к сербам и всему сербскому. Сегодняшний рейд на сербские аптеки, помимо притеснения сербов, является попыткой отвлечь внимание общественности от коррупционных дел режима Курти, а также процесса по торговле людьми и наркотиками, который ведется против их кандидатов», – говорится в заявлении «Сербского списка».