Албанские нацисты изымают сербские лекарства из аптек на севере Косово

Алексей Топоров.  
08.03.2024 16:42
  (Мск) , Белград
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Балканы, геноцид, Дзен, Косово, Медицина, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал


Боевики так называемой «таможни Косово» при содействии «полицейских» провели обыски в аптеках сербских анклавов Северная Митровица и Звечан на севере края.

По итогу рейда сепаратистами были изъяты медикаменты производства Сербии, которые власти Приштины считают «контрафактными», передает корреспондент «Политнавигатора».

Боевики так называемой «таможни Косово» при содействии «полицейских» провели обыски в аптеках сербских анклавов...

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Заместитель командующего «полицией» Косово в северном регионе Ветон Эльшани сообщил о том, что обыски были проведены по просьбе «таможни».

«Таможня обратилась к нам за помощью в проверке аптек в Звечане и Митровице», – заявил боевик KosovoOnline.

В заявлении по случаю от партии косовских сербов «Сербский Список» сообщается, что антисербский режим Приштины во главе с Альбином Курти воодушевился пассивностью международного сообщества в отношении запрета в крае сербской валюты – динара и запрета на ввоз сербских товаров в Косово и приказал осуществить вторжение в сербские аптеки на севере Косово.

«Дети, старики и все те, кто нуждается в лекарствах, останутся без лекарств из-за режима Приштины, который продолжает политику отрицания права на лечение, а также всех других прав наших сограждан. Тысячи сербских, а также албанских, боснийских, цыганских, горанских и других детей были вылечены лекарствами из этих аптек», – говорится в сообщении.

При этом сербские политики Косово обратили внимание на то, что весна – период года, когда респираторные вирусы наиболее распространены среди пожилых людей и детей, и после конфискации медикаментов производства Сербии под угрозу ставится сохранение здоровья и лечение наиболее уязвимых категорий населения.

«За все эти годы Курти и власти Приштины не сделали ничего положительного для жителей Косово, не было открыто ни одного завода или дороги, все, что им остается делать сейчас, в год выборов, – это возбуждать в своих избирателях ненависть к сербам и всему сербскому.

Сегодняшний рейд на сербские аптеки, помимо притеснения сербов, является попыткой отвлечь внимание общественности от коррупционных дел режима Курти, а также процесса по торговле людьми и наркотиками, который ведется против их кандидатов», – говорится в заявлении «Сербского списка».

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